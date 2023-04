BRATISLAVA – Futbalisti DAC Dunajská Streda majú na čele Fortuna ligy už šesťbodový náskok pred Slovanom Bratislava a majú čoraz bližšie k majstrovskému titulu. Za úspechom klubu stojí tréner Adrián Guľa (47), ktorého sme vyspovedali a podarilo sa nám od neho zistiť, ako vníma útok na vytúženú trofej. Odhalil nám aj to, ako je na tom s maďarským jazykom.

Dunajská Streda je pod vašim vedením na čele ligovej tabuľky. Verili ste v takýto scenár pred sezónou?

Pred sezónou sme sa bavili o tom, že chceme vybudovať silné mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom meradle a nie len v tejto, ale aj v ďalších sezónach. Vážime si, v akej sme pozícii, a naďalej budeme tvrdo pracovať na progrese mužstva.



Aké máte očakávania od dôležitého víkendového zápasu so Slovanom Bratislava?

Každý jeden zápas v play-off vnímame ako finále. Naše očakávania sú ísť na maximálny výkon, podporený maximálnym úsilím a tímovosťou, a tieto atribúty pretaviť do kvalitného výsledku.



Čomu pripisujete, že sa Dunajskej Strede tak darí?

Na takéto analýzy sa môžeme pozrieť po sezóne. Za mňa je momentálne najdôležitejšie, že tím tvrdo pracuje a je disciplinovaný. Sme stabilní v defenzíve, čo je vidieť aj na číslach a máme aj individuálnu kvalitu v ofenzíve. Chlapci sú fyzicky veľmi slušne pripravení a hladní po víťazstvách. Vždy hovorím, že súťaže vyhráva tímový duch, a ten v našej kabíne cítim.



Veríte v tejto fáze sezóny, že titul už dokážete získať?

Čaká nás sedem „finálových“ zápasov, v hre je teda 21 bodov, preto nie je priestor na kalkulácie. My sa zameriavame na proces. Vieme, že je potrebné ísť v každom zápase naplno. Verím svojej práci, ľuďom, ktorí so mnou spolupracujú, hráčom aj klubu. Urobíme maximum, aby sme vyhrali najbližšie stretnutie a v rovnakom nastavení budeme pokračovať aj vo zvyšku sezóny.



Každý jeden súper je pre nás náročný. Každý v lige má svoju kvalitu. To, že Slovan už pred sezónou deklaroval, že má najsilnejší káder, najväčší rozpočet sa nemení. Slovan je pre mňa vždy Slovanom. Nastavenie sa pre mňa nikdy nemení. V každom zápase vieme, že musíme podať maximálny výkon a musíme ísť na dno svojich síl. Tým, že v nedeľu hráme najdôležitejší zápas, tak je jasné, že musíme ísť na doraz, aby sme boli úspešní.



Ľudia vás po meste zastavujú a chvália za robotu, ktorú odvádzate pre DAC?

Fanúšikovia sú úžasní a dlhodobo stoja za mužstvom a prajú klubu, za čo sme im vďační. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí nám vyjadrujú podporu, ale nie som moc ten typ, ktorý často chodí do mesta. Väčšinu času trávim v klubovej akadémii a koncentrujeme sa na svoju prácu.



V Dunajskej Strede sa rozpráva aj po maďarsky. Ovládate už niečo z maďarčiny?

Aj keď som bol v Poľsku, tak som sa snažil naučiť nejaké základne veci. Maďarčina je náročný jazyk, ale viem povedať niekoľko výrazov, ako napríklad dobrý deň, dobrú chuť, ale nedostávam sa ešte stále ďalej, hoci pár vecí sa na mňa už nalepilo.



Máte aj učiteľa maďarčiny?

To nie. Mám však učiteľa angličtiny. To je pre mňa priorita, pretože je to jazyk, ktorý najviac v šatni používame a musím sa v ňom preto zdokonaľovať.



Čo vlastne rozhodlo, aby ste sa upísali práve Dunajskej Strede?

Úžasný štadión, akadémia, fanúšikovska základňa, vízia, plány a stabilita klubu, odhodlaní ľudia, v posledných piatich rokoch vždy európske konfrontácie, ambície pána majiteľa, veľký hráčsky potenciál. Tieto veci som cítil už ako súper či tréner slovenskej 21-tky, a preto som vďačný za možnosť spolupráce v tomto významnom klube.



Pre manželku a deti nie je náročné odlúčenie?

Manželka aj deti ma podporujú v každom mojom kroku a sú šťastní, pretože ja som šťastný. Rodina ma napĺňa energiou. Samozrejme, je to náročné v tom, že sme spolu menej času, ale chápu súvislosti a preto ten čas, ktorý spolu trávime, si vždy vychutnávame a veľmi ceníme.