FOTO Muky rozhodcu v Dunajskej Strede: Chvíľa nepozornosti a dostal to rovno do...

V Dunajskej Strede sa v nedeľu odohral šláger 2. kola skupiny o titul. Líder DAC hostil tretiu Trnavu.

Domáce mužstvo v honbe za titulom potrebovalo zvíťaziť po tom, čo Slovan Bratislava uspel na pôde Podbrezovej. Vedúci celok Fortuna ligy nenechal nič na náhodu. Gólmi Gavrica a Káčera viedol DAC v 46. minúte už 2:0. Hosťujúci Taiwo síce strelil v 72. minúte kontaktný gól, no tri body pre Dunajskú Stredu poistil päť minút pred koncom striedajúci Szantho.

Okrem atraktívneho futbalu videlo viac ako 7-tisíc divákov aj jeden kuriózny moment. Hlavnou postavou bol rozhodca Michal Smolák. Desať minút po začiatku druhého dejstva si nedal pozor a ani sa nenazdal a zvíjal sa od bolesti. Loptou dostal priamo do miest, kde to muža bolí najviac - do slabín. Okamžite k nemu pribehli hráči oboch tímov. Po pár desiatkach sekúnd v kolenách sa však hlavný arbiter otriasol a šláger kola mohol pokračovať. VIAC SI POZRITE TU!