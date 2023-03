BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v prvom osemfinálovom zápase Konferenčnej ligy proti Bazileju 2:2 a pred odvetou si vypracovali sľubný výsledok. Spokojnosť neskrýval po prílete ani generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší (33).

Očakával sa vyrovnaný priebeh zápasu. Ako vnímate výkon smerom do odvety?



Vnímam to pozitívne. Potešil ma výsledok aj výkon. Bazileju sme sa prinajmenšom vyrovnali, čo nám dáva šancu snívať náš európsky sen ďalej. Verím, že to pritiahne ďalších divákov a Tehelné pole sa zaplní do posledného miesta a bude to oslava futbalu na Slovensku. Je to ale stále len polčas, to najdôležitejšie sa odohrá o týždeň vo štvrtok.





Čakali ste takýto dobrý výsledok?



Čakal som veľmi ťažký zápas. Hrali sme s Bazilejom tretíkrát v krátkom čase a poraziť takéhoto súpera nie je nič jednoduché. To nedokážete donekonečna ani v lige. Výsledok je však skvelý. Vedeli sme, čo nás čaká, čo sa aj splnilo, no ešte ťažšia robota bude o týždeň na Tehelnom poli. Bazilej je klub s oveľa väčším rozpočtom, my sme sa im dokázali vyrovnať, čo je zrkadlo našej dobrej roboty.



Filip Lichý hral výborne a Vladko Weiss prihral na oba góly. Ako vnímate ich výkon?



Beriem to ako výborný kolektívny výkon. Lichý aj Weiss hrali výborne, ale nechcem vypichovať jednotlivcov. Podstatné je, že všetci si pomáhali a bola radosť sa na to pozerať.



Bol priestor aj na menšie oslavy?



Stále nie je čo oslavovať. Všetci sa sústredíme na to, čo nás čaká. V nedeľu hráme so Žilinou a liga je pre nás kľúčová a musíme všetko prehodiť v hlavách. Čaká nas desať ligových zápasov a musíme urobiť všetko pre to, aby sme obhájili titul, lebo to je práve cesta do európskych súťaží. Potrebujeme ľudí, aby nás podporili aj v ligových zápasoch, pretože ten je základ pre nás.



Majú hráči niečo sľúbené za postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy?



Motiváciou pre každého je hrať štvrťfinále európskej súťaže. Motivácia hráčov je obrovská a nie je o ňu žiadna núdza. Motiváciou je aj plný štadión, máme reálnu šancu bojovať o postup. O financiách som nikdy nehovoril a tak to aj zostane. Toto nie je o peniazoch, ale o prestíži. Nebavíme sa o financiách, ale o tom, čo chceme dosiahnuť pre nás a pre Slovensko.