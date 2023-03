BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v prvom osemfinálovom zápase Konferenčnej ligy proti Bazileju 2:2 a pred odvetou si vypracovali sľubný výsledok. Spokojnosť „belasých“ dokonale dokumentovala nálada, v ktorej dorazili domov.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa dvakrát prehrávali a ani to ich nedokázalo zlomiť. Domáci Bazilej išiel do vedenia už v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho. V 17. minúte však vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu na sklamanie „belasých“ vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan výrazne zlepšil hru a súperovi začal výrazne podkurovať. Zaslúžená odmena prišla v 70. minúte, keď hlavou vyrovnal vyrovnal útočník Malik Abubakari.



Slovanisti si tak do Bratislavy vezú remízu 2:2 a pred odvetou na Tehelnom poli je všetko otvorené. Spokojnosť hráčov Slovana bola evidentná aj po prílete do Bratislavy. „Belasí" dorazili do hlavného mesta v piatok poobede. Na letisku ich privítalo teplé a slnečné počasie, čo znamenite ocenili. Kým sa všetci spoločne pobrali tímovým autobusom, tak toho ešte stihli povystrájať. Tentoraz zatienili aj generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho a jeho sexi frajerku.