BRATISLAVA – Špekulácie sa potvrdili a vzťah generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka mladšieho a jeho priateľky Lucii Kačurovej po dvoch rokoch stroskotal. Každý z nich si pritom ubolené srdce rozhodol liečiť iným spôsobom. Kým šéf „belasých“ prežíval zápas svojho tímu v Bosne a Hercegovine, jeho ex si užívala nadupanú dovolenku.

Vzťah Kmotríka mladšieho s finalistkou Miss Universe Slovensko 2013 Luciou Kačurovou sa prevalil na verejnosti začiatkom augusta 2021. Odvtedy ubehli už takmer dva roky a zdalo sa, že krásna modelka bude pre generálneho riaditeľa „belasých“ tá pravá. V kuloároch sa dokonca chyrovalo o tom, že si chcú založiť rodinu. To sa však nestane, pretože ich vzťah sa skončil.



Už niekoľko dní sa v kuloároch viedli debaty o tom, že Kmotrík a Kačurová prežívajú krízu. Do našej redakcie navyše prišiel tip od čitateľa, podľa ktorého si už mali dať aj zbohom. S týmito zisteniami sme konfrontovali samotného generálneho riaditeľa Slovana. „Môžem potvrdiť, že sme sa rozišli. Netreba za tým hľadať žiadnu senzáciu, pretože k žiadnej veľkej hádke, potýčke a ani nevere medzi nami nedošlo,“ priznal pre náš portál.



Doteraz nerozlučná dvojica sa tak už neukážu ruka v ruke na zápase „belasých“. Každý sa totiž pobral vlastnou cestou. Vieme tiež, kde si rozídenci liečia ubolené srdcia. Kmotrík mladší vycestoval pracovne do Bosny a Hercegoviny, kde Slovan Bratislava zvíťazil s miestnym Zrinjskim Mostarom v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov 1:0. Jeho ex Lucia Kačurová sa naopak s kamarátkou vybrala na luxusnú dovolenku na Ibizu. Na sociálnych sieťach zverejnila viaceré zábery, na ktorých nechýbal ani úsmev. Viac uvidíte v Galérii