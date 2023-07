Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší (33) neprežíva najlepšie obdobie a zrejme nie je vo svojej koži. Nečudo, Slovan sa v prvom zápase Ligy majstrov proti luxemburskému klubu Swift poriadne nadrel na postup a v 2. predkole ho čaká náročný súper Zrinskij Mostar. Akoby toho nebolo málo, od šéfa „belasých“ sa odsťahovala sexi modelka Lucia Kačurová (34). Dôvod je viac než bizarný a vyzerá to tak, že ich "love story" odzvonilo.

Vzťah Kmotríka mladšieho s finalistkou Miss Universe Slovensko 2013 Luciou Kačurovou sa prevalil na verejnosti začiatkom augusta 2021. O čerstvých zaľúbencoch sme vtedy informovali ako prví. Párik vtedy portál Šport24.sk načapal na obede v luxusnej reštaurácii, v centre Bratislavy. Odvtedy ubehli už takmer dva roky a zdalo sa, že krásna modelka bude pre generálneho riaditeľa „belasých“ tá pravá. V kuloároch sa dokonca chyrovalo o tom, že si chcú založiť rodinu.



Zdá sa však, že realita je úplne iná. Do našej redakcie prišiel tip od čitateľa, podľa ktorého to v ich vzťahu nevyzerá vôbec ružovo. „V poslednom období to medzi nimi nefungovalo ideálne. Pred pár dňami sa Lucia od Ivana dokonca odsťahovala. Dôvod je viac než neobvyklý, alebo skôr aj bizarný. Kmotrík sa mal s krásnou modelkou pohádať kvôli jej psovi. Ivanovi nebolo celkom po vôli, že ho doslova vodí až do spálne," napísal nám čitateľ Peter.



To, že Lucia svojho maznáčika miluje svedčia aj jej príspevky na sociálnych sieťach, kde svojho domáceho maznáčika neustále prezentuje. „Vyvrcholilo to hádkou, po ktorej sa modelka zbalila a od Ivana sa odsťahovala,“ doplnil Peter. O tom, že medzi oboma nie je všetko v poriadku svedčí aj Kačurovej neprítomnosť pri šéfovi Slovana. Chýbala po jeho boku už v úvodnom zápase 1. predkola proti Swift Hesperange. Takisto s ním nebola ani na letisku pri odlete na odvetný duel s luxemburským tímom. Dokonca ani pri odchode do Bosny a Hercegoviny, kde „belasých dnes čaká miestny Mostar.



Pritom, v minulej sezóne Lucia Kačurová chodila so svojou polovičkou na každý zápas v pohárovej Európe. Či už sa jednalo o domáci alebo vonkajší. S týmito zisteniami sme konfrontovali aj samotného Kmotríka mladšieho. „Môžem potvrdiť, že sme sa rozišli. Netreba za tým hľadať žiadnu senzáciu, pretože k žiadnej veľkej hádke, potýčke a ani nevere medzi nami nedošlo. Obidvaja máme psov a obidvaja ich máme radi. Lucka mala môjho Rockyho veľmi rada a takisto ja jej Lunku mám veľmi rád, priznal exkluzívne pre Šport24.sk generálny riaditeľ Slovana Bratislava. Viac o nečakanom rozhovore a exkluzívne vyjadrenie Kmotríka mladšieho nájdete v Galérii