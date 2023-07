Otvorene sa hovorilo o jeho odchode zo Slovana Bratislava, napokon však bude všetko inak. Aleksandar Čavrič bude súčasťou majstra našej najvyššej súťaže aj v sezóne 2023/24.

Tréner belasých Vladimír Weiss viackrát zdôraznil, že by bol rád, keby Čavrič zostal, no chápe, že vzhľadom na vek a kvalitu sa Srb musí pozerať dopredu aj na financie. „Bol by som rád, keby zostal. Vedenie rokovalo s Rubinom Kazaň. Verím, že ho udržíme. „Čaki“ je tu spokojný a chce zostať, keď sa mu eventuálne trochu vylepší kontrakt. S prepáčením, nie je nenažraný. Je dobrý hráč a chlapec. Je tu už sedem rokov, v tom mužstve má dušu,“ hovoril Weiss.

Ruský web Sport-express.ru informoval, že Kazaň ponúkal za Čavriča milión eur, podľa našich informácií mal srbský útočník v novom klube zarábať trojnásobne vyšší plat ako v Slovane. O osude opory belasých teraz prehovoril majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší, ktorý tak dal definitívnu bodku za prestupovými špekuláciami.

„V utorkovom zápase 2. predkola Ligy majstrov môže bratislavský Slovan počítať aj so službami kanoniera Aleksandara Čavriča. Napriek informáciám o jeho prestupe nám majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší potvrdil, že si srbského útočníka v tíme podržia,“ odznelo v relácii Góly-body-sekundy na RTVS. Dôvodom, pre ktorý prestup stroskotal, má byť skutočnosť, že sa Slovanu nepodarilo nájsť adekvátnu náhradu za Čavriča.