ĽUBĽANA – Bol to obrovský boj až do samého záveru. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili aj v druhom zápase skupinovej fázy Konferenčnej ligy proti Olimpiji Ľubľana 1:0. „Belasí“ si užili v Slovinsku po nervydrásajúcom zápase vychutnali veľkolepé oslavy, na ktorých sa naplno odviazali hráči a aj vedenie.

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom stretnutí skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy na pôde NK Olimpija Ľubľana 1:0. Víťazný gól strelil v 55. minúte z pokutového kopu Aleksandar Čavrič. "Belasí" sú po dvoch dueloch A-skupiny na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Zápas rozhodol jediný gól, keď pokutový kop premenil v druhom polčase Aleksandar Čavrič.

Hráčom slovenského majstra k tomu dopomohla aj početná kulisa fanúšikov, ktorá vytvorila slovanistom domáce prostredie a dokonca sa na štadióne v Ľubľane prezentovali choreom. Druhé víťazstvo Slovana v skupine Konferenčnej ligy malo veľké vyvrcholenie. Slovanisti to po záverečnom hvizde vo veľkom oslávili. Fanúšikovia si to s hráčmi užili vo veľkom štýle. Vo VIP si to do sýtosti užíval aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.