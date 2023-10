ĽUBĽANA – Závidia im ju všade. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 18:45 skupinový zápas Konferenčnej ligy na horúcej pôde Olimpiji Ľubľana. Súper nášho ligového majstra si už teraz pred zápasom pripísal majú výhru, keďže v plnej kráse sa ukázala atraktívna hovorkyňa slovinského tímu Liza Urbanič. Vieme, prečo sa vrhla do futbalových sfér.

Na štadióne Stožice ich navyše vítala krásna hovorkyňa slovinského tímu, pri pohľade na ktorú nejeden Slovanista stratil reč a zabudol na to, za akým účelom do Ľubľany vlastne prišiel. Atraktívna Liza Urbančič vysvetlila, pre Šport24.sk kde sa zamilovala do futbalu. „Som z futbalovej rodiny a už od malička doslova milujem futbal. Profesionálne ho hráva môj brat, ktorý ma k nemu naviedol. Hoci som ho nikdy nehrala, tak som začínala ako profesionálna a neskôr ako roztlieskavačka. Vždy som sa zaujímala o futbalové dianie,“ prezradila pre náš portál Liza Urbančič.



Slovinská kráska sa do profesionálneho futbalu dostávala priebežne. „Niekoľko rokov som pracovala v oblasti tvorby sociálnych sietí. Pred siedmymi mesiacmi som však dostala ponuku robiť ponuku hovorkyňu Olimpije Ľubľana, čo bolo pre mňa obrovskou cťou a bez váhania som to prijala. Je to pre mňa výzva a zároveň splnený sen,“ hovorila slovinská kráska pre náš portál.



Pýtali sme sa aj na to, ako sa jej pracuje v mužskom kolektíve. „Tréner a aj hráči sú ku mne veľmi tolerantní. Nie vždy však ide všetko ľahko a nie vždy ma počúvajú tak, ako by som chcela. Ako žena mám však dostatok rešpektu a som doslova nadšená, že mám príležitosť robiť to, čo ma napĺňa a je pre mňa splneným snom pracovať v profesionálnom klube,“ dodala Liza Urbančič, z ktorej krásy budete unesení. Viac uvidíte TU