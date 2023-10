Futbalisti Slovana odleteli do Ľubľany: Duel so slovinským súperom môže byť rozhodujúci

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhé vystúpenie v rámci A-skupiny Európskej konferenčnej ligy. Po víťaznom vstupe s Klaksvíkom vo štvrtok nastúpia na pôde úradujúceho slovinského majstra NK Olimpija Ľubľana. Podľa útočníka "belasých" Aleksandara Čavriča výsledok tohto duelu veľa napovie v boji o druhé postupové miesto.

Olimpija Ľubľana figuruje v prebiehajúcom ročníku domácej súťaže na 2. priečke o štyri body za NK Celje. Na súboj so Slovanom sa naladila víťazne, keď v nedeľu zdolala posledný tím tabuľky NK Rogaška 2:0. Vstup do účinkovania v EKL absolvovala na pôde francúzskeho OSC Lille, ktorému podľahla 0:2. Slovan a Ľubľana sa stretnú v tomto roku druhýkrát. Prvý vzájomný duel odohrali počas predsezónnej prípravy v Rakúsku. Víťazstvo si vtedy pripísal Slovan, ktorý po góloch Malika Abubakariho a Jaromíra Zmrhala vyhral 2:1.

Slovanisti zvládli vstup do EKL, keď na Tehelnom poli otočili nepriaznivý stav s Klaksvíkom a zvíťazili 2:1. Od duelu s tímom z Faerských ostrovov mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. ťahá víťaznú sériu aj v Niké lige. Triumfy nad Žilinou (2:0), Ružomberkom (2:1) a Zlatými Moravcami (3:0) pridávajú slovenskému šampiónovi na sebavedomí. "Tento zápas zrejme veľa napovie, vieme, že bitka o druhé postupové miesto bude pravdepodobne medzi nami a nimi. Nesmieme však zabudnúť na Klaksvík, ktorý bude doma silnejší. Dôležité je, že sme vyhrali prvý zápas, čo sa nám v minulých rokoch nepodarilo. Náš cieľ je v Ľubľane uspieť, myslím si, že na to máme, a urobíme pre to maximum," uviedol pre oficiálny klubový web autor víťazného gólu proti Klaksvíku Aleksandar Čavrič.

Duel na štadióne Stožice v hlavnom meste Slovinska povedú rozhodcovia z Grécka. Ako hlavný Tasos Sidiropoulos, na čiarach mu budú asistovať Polychronis Kostaras a Lazaros Dimitriadis. Zápas má výkop o 18.45 h. Paralelne sa bude hrať aj duel medzi KÍ Klaksvík a OSC Lille.