Slovenské futsaloví reprezentanti absolvovali v stredu doobeda v bratislavskom Dome Športu posledný tréning a po obede sa pravidelnou linkou Viedeň – Stuttgart presunuli do Nemecka, kde vo štvrtok pred kamerami RTVS :Šport od 18:30 hod v EWS Arene v Göppingene odohrajú svoj tretí a veľmi dôležitý zápas v elitnej kvalifikácii o postup na MS 2024.

Zápas sa bude odohrávať v krásnom futsalovom prostredí, domáci usporiadateľ urobil pre organizáciu maximum. Pozitívnou správou je, že sa nebude hrať na podklade ako v Drážďanoch, kde reprezentácia remizovala v októbri 2022 1:1 na povrchu, ktorý našim reprezentantom veľmi nevyhovoval a robil im problémy pri kombináciách.

„Všetci sme čakali, aká palubovka na nás bude čakať, aj keď sme mali nejaké informácie, že by to mohla byť guma. Vyzerá to prekvapujúco dobre, je to úplne niečo nové, nevyzerá ako hádzanársky podklad. Dúfam, že lopty na nej pôjdu ako si predstavujeme, že sa nebudú zadrhávať a naša hra bude vyzerať dobre. Hlavne musíme vymyslieť a nastaviť hlavy hráčom tak, že tu ideme bezpodmienečne vyhrať. Nič iné neberieme, a keď bude odhodlanie podať ten optimálny výkon, tak pevne všetci veríme, že želaný úspech sa dostaví,“ zhodnotil tréningové podmienky asistent trénera Richard Bačo.

Opora reprezentácie, hráč Plzne Gabriel Rick, mal menšie zdravotné problémy, na zápas by mal byť však pripravený. „V prvom rade by to mal byť spoločný výkon tímu, každý jeden z nás berie tento dvojzápas úplne veľmi vážne, chceme si ísť po šesť bodov, či už dnes v Nemecku, ale potom v druhom zápase v Leviciach, ktorý je na programe v pondelok. Nálada v mužstve je v pohode ako stále, sme tu veľmi dobrá partia. Sme pomerne všetci zdraví, akurát ja mám nejaké malé zranenia, ktoré sa týkajú členka. Sme pripravení, odhodlaní splniť náš cieľ, ktorý sme si dali,“ povedal po oficiálnom tréningu reprezentačný zadák.

Trénersky štáb zrušil dnešný doobedňajší tréning, hráči absolvovali krátku prechádzku a oddych pred zápasom, ktorý rozhodne o tom, či sa futsalová reprezentácia vráti do bojov o futsalový mundial v Uzbekistane budúci rok.