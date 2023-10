Slovenskú futsalovú reprezentáciu čaká najdôležitejší blok v rámci elitného kola kvalifikácie o postup na MS 2024, a tým je dvojzápas s nepríjemným Nemeckom. Zverenci Mariána Berkyho majú za sebou dva súboje, z ktorých získali jeden bod.

V prvom súboji na levickej palubovke dokázali v závere vyrovnať proti húževnatému súperovi z Francúzska na 4:4, v chorvátskej Pule jasne dominoval domáci favorit, ktorý o víťazstve 4:0 rozhodol všetkými gólmi už v prvom polčase. Náš najbližší súper v skupine C nezískal ešte ani bod, do bojov o svetový šampionát vstúpil domácou prehrou v Chemnitzi s Chorvátskom 1:5, rovnako prehru o štyri góly zaznamenali zverenci Holanďana Marcela Loosvelda v druhom zápase v Lavale proti Francúzsku, keď podľahli 6:2.

S Nemeckom sa Slováci stretli aj v hlavnom kole kvalifikácie na MS, po remíze 1:1 v Drážďanoch, kde bol autorom gólu Martin Doša, remizovali aj v domácom vystúpení 0:0, ktoré hostili Levice.

Program dvojzápasu s Nemeckom: 5.10.2023 18:30 Nemecko – Slovensko, EWS Aréna v Göppingene 9.10.2023 18:30 Slovensko – Nemecko, ŠH Levice

Oba zápasy si diváci môžu pozrieť na športovej stanici RTVS :Šport.

„Zápas v Nemecku potrebujeme určite vyhrať, aby sme vrátili do hry v kvalifikačných bojoch o postup na MS. Očakávam veľmi ťažký duel, dôležitý bude aj výsledok Francúzov s Chorvátskom. Nemci dobre bránia, boli veľmi aktívni aj v súboji v Lavale s Francúzskom, výsledok z tohto zápasu možno neukazuje tú ich silu, majú naozaj kvalitných hráčov. Proti nám si budú určite viac veriť, dobre nás poznajú, keďže s nami odohrali v nedávnej dobe dva zápasy, môžu nás však trochu podceniť, čo vidím ako našu miernu výhodu. Verím, že sa dobre pripravíme a budeme úspešní,“ povedal počas prvého tréningu v bratislavskom Dome Športu šéftréner futsalových reprezentácií Marián Berky.

V nominácii chýba Matúš Ševčík, ktorý pre zranenie nezasiahol ani do úvodného bloku kvalifikácie. „Nomináciu sme aj s trénerom Richardom Bačom skladali s dôrazom na pivota, preto bol aj do mužstva povolaný hráč MIMELu Lučenec Marek Belaník, ktorý mal v minulosti zdravotné problémy, ale už je v poriadku. Je to skúsenejší hráč, ktorý v ligovej súťaži odohral dva kvalitné zápasy. Rovnako sme do koncepcie potrebovali ľaváka, preto prišiel Robo Greško, toho sme použili už aj v zápase s Chorvátskom. V nominácii boli aj hráči Tanga Brna Matúš Kyjovský a Martin Zdráhal, tí sa však bohužiaľ z rôznych dôvodov ospravedlnili z tohto zrazu. Je to určite oslabenie, obaja hrajú v českej lige aktuálne v skvelej forme. Určite by reprezentácii v tomto neľahkom dvojzápase pomohli, mali by sme k dispozícii viac variant, uvidíme, ako sa s tým vysporiadame,“ uzatvoril informácie o nominácii a kádri Marián Berky.