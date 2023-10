Futsalová reprezentácia sa v stredu letecky presunula do dejiska tretieho zápasu elitnej kvalifikácie skupiny C o postup na MS, ktoré bude hostiť v roku 2024 Uzbekistan. Už vo štvrtok zverenci šéftrénera futsalových reprezentácií Slovenska Mariána Berkyho nastúpia v EWS Aréne v Göppingene na svoj rovnako tretí zápas v tejto kvalifikácii proti Nemecku.

Tréningový stan si futsalisti rozložili tentokrát v Bratislave, kde v Dome Športu absolvovali niekoľko tréningových jednotiek, v ktorých ladili herné formácie a štandardné situácie na najdôležitejšiu časť kvalifikácie.

Do kádra sa po dlhšej dobe vrátil Marek Belaník. „Do reprezentácie som sa vrátil po približne roku a pol, od štartu na ME v Holandsku som mal, bohužiaľ, dlhodobé zranenie a nevychádzalo mi to veľmi ani z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Po prestupe do Lučenca sa veci pohli k lepšiemu, chalanov v reprezentácii poznám veľmi dobre, som veľmi rád, že som tu s nimi a som pripravený v zápasoch odovzdať maximum, pokiaľ budem v dueloch využitý. Dúfam, že splníme náš cieľ, ktorým je zisk dôležitých šesť bodov,“ povedal hráč MIMEL-u Lučenec.

„Očakávam ťažký zápas, Nemci dobre bránia, budeme musieť využiť každá šancu. Verím, že máme tak skúsených hráčov, aby sme to zvládli v prvom zápase, a potom to potvrdili aj na domácej palubovke.“

Už v stredu podvečer si vyskúšajú futsalisti palubovku v Göppingene na oficiálnom tréningu, nemajú však dobré spomienky na zápas v Drážďanoch, keď im „sklenený“ podklad veľmi nevyhovoval.

Na palubovke by sa mal objaviť aj Róbert Greško. „Keďže je to súper, s ktorým sme už hrali a mali s ním dvakrát problém, mala by na nich platiť poctivá hra z našej strany, musíme bojovať všetci za jedného, dôležitá bude hra nášho pivota. Ak sa dostanem na ihrisko, budem sa sústreďovať najmä na dobrú defenzívu.“