Na ďalšie zápasy v reprezentačnom drese ho už asi nezlomia, hoci to skúšajú. Marek Hamšík sa (zrejme) definitívne rozlúčil s národným tímom v pozícii hráča.

Hamšík pred mesiacom oznámil ukončenie kariéry, v novembri minulého roka mal rozlúčku s reprezentáciou. Na kvalifikačný dvojzápas proti Islandu a Lichtenštajnsku sa však vrátil a opäť obliekol dres Slovenska. Na otázku po víťazstve nad Lichtenštajnskom, či ho spoluhráči nezlomia ešte na ďalšie zápasy, však reagoval jasne:

„Už nemajú ako. Povedal som, že je to môj posledný zápas v kariére. Na najbližšom reprezentačnom zraze by som už mal byť v realizačnom tíme,“ vyhlásil Hamšík, ktorý by však nemal byť hneď asistent Francesca Calzonu, ale mal by pôsobiť v pozícii akéhosi technického pomocníka.

Hamšíkovi spoluhráči z reprezentácie sa však nevzdávajú a priamo po poslednom zápase „Marekiara“ prehovárali v šatni. „Po zápase sme posedeli, porozprávali sa. My sa ho snažíme prehovoriť, aby ešte zostal. Chýbajú má dva zápasy do 140, potom už len desať do 150, takže verím, že zostane a ešte si to rozmyslí,“ prezradil brankár Martin Dúbravka.

Stanislav Lobotka je však skeptický, že by sa Hamšíka podarilo prehovoriť. Ako vtipne poznamenal, dokázal by to len v jednom prípade:

„Jedine že by som ho opil a dal mu niečo podpísať, že by musel hrať, ale tým, že on nejako veľa nepije, bude to veľmi ťažké. Je to však jeho rozhodnutie, treba ho akceptovať, reprezentácii dal veľmi veľa. Teraz už nebude dávať veľa na ihrisku, ale mimo neho, takže môžeme byť aj za to len radi. Ja som šťastný, že som mohol hrať s takým hráčom, bola to pre mňa česť. Teraz sa musíme pripraviť, že už nebude na ihrisku.“