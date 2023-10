Bratislava - Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa premiérovo dostali Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam a Dominik Hollý (AS Trenčín).

Tréner Francesco Calzona ich zaradil do kádra pred kvalifikačnými zápasmi na ME 2024 na pôde Portugalska (13.10.) a Luxemburska (16.10.). V nominácii nechýbajú opory vrátane kapitána Milana Škriniara či Stanislava Lobotku.

Sedemnásťročný Sauer dostal niekoľko príležitostí vo Feyenoorde a dokázal sa už aj strelecky presadiť. Proti Celticu nastúpil aj v Lige majstrov. "V klube hral veľmi dobre, hrá na pozícii na ktorej potrebujeme takých hráčov. Vie sa presadiť. Potrebujeme dať priestor mladým, lebo sú budúcnosťou reprezentácie," uviedol taliansky kormidelník na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Pozvánku dostal aj Hollý, devätnásťročný stredopoliar nastupuje pravidelne za Trenčín. V nominácii nechýbajú okrem Škriniara z Paríža Saint-Germain a Lobotku z SSC Neapol aj ďalší skúsení hráči vrátane Juraja Kucku zo Slovana Bratislava. Pozvánku dostal opäť Tomáš Suslov, ktorý prestúpil do Verony. Podľa kouča ho sledovali a kanonierovi pomohol výkon proti Turínu, keď odohral 84. minút. Naopak David Strelec z kádra úradujúceho slovenského majstra je len medzi náhradníkmi. "Máme pod drobnohľadom slovenskú ligu. Strelec hrá dobre a vždy bol povolaný okrem predchádzajúcich dvoch zrazov. Rozhodli sme sa však pre iných, na hrot počítame s Róbertom Makom, ktorého sa dá využiť na dvoch postoch," povedal Calzona.

Naopak chýba obranca Martin Valjent z Mallorcy. "V klube neprechádza ideálnym obdobím. Po dvojzápase v júni mal vážne zranenie. V tomto momente sme sa po rozhovoroch s ním rozhodli, že zostane s tímom. Netreba však za tím nič hľadať. Som presvedčený, že je výborný hráč a vždy dal zo seba v reprezentácii maximum," konštatoval kouč Slovenska.

Slovákov čaká najprv duel v Porte (13. októbra o 20.45 h) proti suverénnym Portugalcom, ktorí sú na čele J-skupiny s plným počtom 18 bodov a skóre 24:0. "Vybrali sme najlepších hráčov, akých sme mohli. Vieme aké zápasy nás čakajú, dá sa povedať, že najdôležitejšie. Do každého musíme ísť s tým, že chceme vyhrať a postúpiť na ME. Ideme do Portugalska odovzdať maximum. Môžeme povedať, že patria k piatim najlepším tímom na svete. V hre sú tri body, do každého duelu ideme s tým získať body," povedal Calzona.

Zápas v Luxemburgu (16. októbra o 20.45 SELČ) môže byť z hľadiska boja o postup na šampionát kľúčový. Mužstvo Calzonu figuruje v tabuľke so ziskom 13 bodov na druhom mieste. Luxemburčania ich majú na konte po šiestich odohratých zápasoch desať a sú tak v tesnom závese za Slovenskom. "Majú silný a nebezpečný tím. Čaká nás tam ťažký zápas nielen po fyzickej, ale aj po mentálnej stránke. Budeme však o tom stretnutí rozmýšľať až po Portugalsku," dodal tréner.