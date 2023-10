Na ceste to už zabalil. Slovenský cyklista sa v nedeľu rozlúčil s cestnou cyklistikou deviatym miestom na Tour de Vendee vo Francúzsku. Za sebou má tak bohatú kariéru, ktorej neodlúčiteľnou súčasťou boli aj dôležité ženy.

Je to rocker cyklistiky. Azda nikto v 21. storočí tak nespopularizoval cyklistiku ako Peter Sagan. Všade kam prišiel, tak bol magnetom na fanúšikov, sponzorov a ženy. V pätách mu vždy boli lovkyne autogramov, ktorým často vyhovel aj podpisom na prsník. Každá sukňa, ktorá sa o neho obtrela sa zviditeľnila. Niet sa čomu čudovať, veď najpopulárnejší cyklista posledného desaťročia dokázal premeniť na úspech všetkého, čoho sa chytil. Jeho kariérou v cestnej cyklistike prešlo množstvo žien, ale v jeho najbližšom kruhu zostalo len niekoľko. Ktoré to sú? Pozrite si to vo FOTOGALÉRII!