Bola to tragédia, ktorá otriasla svetovým futbalom. Pred viac ako štyrmi rokmi sa český reprezentant Josef Šural (†28) sa v Turecku vracal zo zápasu minibusu. Tá s amu stala osudnou. Zostala po ňom manželka dve malé dcérky. Vdova Denisa sa v tej chvíli vytratila z verejného života. Až doteraz.

Rok po smrti Šurala sa prevalilo, že Denisa porodila kontroverznému podnikateľovi Tomášovi Horáčkovi ďalšie dieťa. Stále však nekomunikovala s médiami a vytratila sa zo sociálnych sietí. Po štyroch rokoch tragédie si obnovila svoj profil na Instagrame, kde by sme len ťažko hľadali spomienku na futbalového útočníka okrem jeho priezviska. „Sú veci, ktoré v živote nemôžeme prekonať... Len sa s nimi naučím žíť pre ďalší dôvod, prečo žiť a to sú deti,“ zaspomínala si na bývalého útočníka Brna, Liberca a Sparty Praha.

Vrátila sa aj k tomu, že si skoro po manželovej smrti našla nového partnera, s ktorým aj rýchlo otehotnela. „Je to ako hodnotiť desať minút filmu Sedem životov, v ktorom Will Smith po telefóne uráža slepého muža a z toho si nakoniec urobiť dojem z celého filmu,“ vyhlásila a dodala: „Každá minca má dve strany a ja stále verím, že obhajovať sa musí len zlo, pravda vždy vyjde na povrch a je čistá.“ Denisa ako vyštudovaná maliarka na Instagrame ukazuje svoju tvorbu. Šokovala pri tom svojou novou vizážou.