Slovenskí futbalisti sa postavili Portugalsku naposledy v roku 2005. V baráži o majstrovstvá sveta 2006 neuspeli, keď na Tehelnom poli vydolovali sľubný výsledok 1:1, no v lisabonskej odvete podľahli európskemu gigantovi 2:0. Na tento dvojzápas si pre šport24.sk zaspomínal vtedajší kormidelník národného mužstva Dušan Galis.

V domácom zápase boli slovenskí futbalisti favoritovi vyrovnaným súperom. V Bratislave otvoril skóre Miroslav Karhan, za hostí vyrovnával Helder Postiga. Slovákom sa dokonca javila nádej na víťazstvo, no hlavný rozhodca Alain Sars - Fréderic Arnault prehliadol ruku jedného z Portugalcov a nezapískal pokutový kop. Dušan Galis si na tento moment dobre pamätá: „Bol to dobrý zápas. Bol som aj nahnevaný. Tri minúty pred koncom sme kopali rohový kop, jeden z Portugalcov mal ruku, no rozhodca si ju nevšimol. Boli by sme kopali jedenástku. Pred tlačovkou po zápase som sedel s trénerom Scolarim, ktorý mi potvrdil, že išlo o ruku. Portugalci boli vtedy favoriti, boli výborné mužstvo na všetkých frontoch. Dnes sa to točí hlavne okolo Ronalda,“ zahrabal v pamäti Galis.

Následnú odvetu v Lisabone naši futbalisti nezvládli. Góly Fernanda Meiru a Cristiana Ronalda rozhodli o tom, že naša reprezentácia sa na prvý svetový šampionát neprebojovala. Avšak aj na nevydarený večer má bývalý kouč našej reprezentácie pekné spomienky: „Môj asistent Michal Hipp sa ma spýtal, či by som mu nevedel vybaviť dres Ronalda a Deca. Prišiel som za trénerom Scolarim, povedal som mu to. Bolo päť minút do konca, Ronaldo striedal, vyzliekol si dres, podal ho Scolarimu, ktorý hneď na mňa zakričal a venoval mi dres,“ opisoval Galis. „Krátko po zápase sa nakoniec splnilo želanie trénera Hippa, pretože dostal dres aj od Deca. V ten večer bol on najväčším víťazom (smiech).“

Bývalý tréner našej reprezentácii verí: „Myslím si, že naši budú hrať oveľa lepšie ako v predošlých zápasoch. Budú mať veľký rešpekt. Siahnu si na dno síl. Verím, že majú šancu na úspech. Je iné hrať proti Portugalsku a iné to je proti papierovo slabším súperom. Teraz si budú dávať pozor na každú chybičku a úspech môže prísť,“ uzavrel.