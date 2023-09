V septembrovom asociačnom termíne sa futbalisti Škótska, Francúzska, Anglicka a Portugalska pokúsia udržať stopercentnú bilanciu v kvalifikácii ME 2024. V 5. kole bojov o šampionát v Nemecku pútajú pozornosť viaceré šlágre lídrov skupín s druhými tímami tabuliek, medzi nimi aj zápas J-skupiny Slovensko - Portugalsko, ktorý je na programe v piatok 8. septembra o 20.45 h v Bratislave.

S novým trénerom sa predstaví talianska reprezentácia po tom, ako Luciano Spalletti nahradil na lavičke úradujúcich majstrov Európy Roberta Manciniho. Bývalého kouča SSC Neapol, ktorý v uplynulej sezóne doviedol k majstrovskému titulu, čaká debut pri kormidle "squadry azzurra" na pôde Severného Macedónska. Hosťom budú chýbať dlhoročné opory reprezentácie Leonardo Bonucci, Marco Verratti a Jorginho, ktorí sa pričinili o zisk titulu majstrov Európy. Spalletti svoje rozhodnutie odôvodnil malou minutážou trojice na klubovej úrovni. "Potrebujeme hráčov so skúsenosťami z medzinárodného futbalu, bolo však nemysliteľné vybrať Marca Verrattiho a Jorginho vzhľadom na ich minutáž a prípravu," vysvetlil Spalletti.

Francúzi nastúpia vo štvrtok v parížskom Parku princov proti Írsku, nad ktorým dokázali v prvom meraní síl v Dubline zvíťaziť 1:0. Okrem toho "Les Bleus" zdolali Holandsko 4:0, Gibraltár 3:0 a naposledy Grécko 1:0. S 12 bodmi trónia na čele tabuľky B-skupiny pred Gréckom, ktoré odohralo o zápas menej a nazbieralo 6 bodov. "Proti Írsku nás nečaká nič ľahké. V Dubline to bol vyrovnaný zápas, aj domáci mali šance, ktoré však nepremenili. Nesmieme brať nič na ľahkú váhu," povedal tréner francúzskej reprezentácie Didier Deschamps.

Škóti ako čierny kôň

Čiernym koňom kvalifikácie je zatiaľ Škótsko. Ostrovný tím vedie s plným počtom 12 bodov A-skupinu a v prvom septembrovom zápase sa predstaví na Cypre. Pokiaľ si pripíše piaty triumf v sérii a Španielsko potvrdí rolu favorita v Gruzínsku, výrazne si obaja pootvoria brány na šampionát. Španieli odohrali zatiaľ len dva zápasy, doma zdolali Nórsko 3:0 a v Škótsku prehrali 0:2. Maďarsko nazbieralo v troch zápasoch sedem bodov a ešte neinkasovalo. V G-skupine si zmeria sily s domácim Srbskom, ktoré je o skóre za ním na druhom mieste tabuľky.

Aj v H-skupine sa odohrá súboj prvého s druhým, vzájomný duel deväťbodového Kazachstanu a Fínska je na programe vo štvrtok v Astane. Tretie Dánsko by nemalo mať doma problémy so San Marínom, štvrté Slovinsko hostí Severných Írov. Aj v E-skupine sa stretnú prvé dva tímy tabuľky. Sedembodoví Česi privítajú v domovskom stánku pražskej Slavie reprezentáciu Albánska, ktorá získala šesť bodov. "Vieme, že ide o nesmierne dôležitý zápas. Keď vyhráme, budeme blízko postupu. Ale sme si vedomí toho, že Albánsko má kvalitné mužstvo a nebude to pre nás nič jednoduché. Pred vypredaným štadiónom však neberieme nič iné ako víťazstvo," citoval idnes.cz ofenzívneho stredopoliara Ondřeja Lingra, ktorý v lete prestúpil zo Slavie Praha do Feyenoordu Rotterdam.

Ukrajinci vo Vroclave s Anglickom

V poľskom Vroclave tentoraz našla domáce prostredie ukrajinská reprezentácia, ktorá v sobotu privíta suverénneho lídra C-skupiny Anglicko. V prípade víťazstva sa k nemu priblíži, Ukrajinci v troch kolách nazbierali šesť bodov. Angličanom bude chýbať dvojica zranených Jack Grealish a Trent Alexander-Arnold. Dobre rozohratú kvalifikáciu majú Turci. Lídri D-skupiny nastúpia doma proti Arménsku, ktoré je priebežne na druhom mieste tabuľky. Tretie Chorvátsko hostí Lotyšov.

Šieste kolo kvalifikácie ME 2024 je na programe 10.-12. septembra. Boje o ME pokračujú dvoma kolami v októbri, záverečné dve sa uskutočnia novembri. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.