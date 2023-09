Bratislava - Od marcového domáceho zápasu s Bosnou a Hercegovinou (2:0) patrí Denis Vavro medzi neodmysliteľnú súčasť defenzívy slovenskej futbalovej reprezentácie.

Aj vďaka jeho spoľahlivým výkonom dokázali Slováci v kvalifikácii ME 2024 vyhrať tri zápasy po sebe a vyšvihnúť sa na druhé miesto tabuľky J-skupiny za stopercentné Portugalsko, ktoré v piatok hostia v Bratislave. Podľa stopéra FC Kodaň bude proti lídrovi skupiny dôležité udržať vzadu nulu, čo by znamenalo cenný bodový úlovok slovenského tímu a súčasne posilnenie postupových ambícií.

Vavrovi sa darí nielen v reprezentácii, ale aj v klube. V odvete play off Ligy majstrov skóroval do siete Rakówu Čenstochová a poslal svoj tím do skupinovej fázy. Následne sa počas uplynulého víkendu blysol gólom v dánskej lige proti Viborgu. "Bol by som rád, keby som opäť skóroval, ale zasa niečo si musím pošetriť aj na Ligu majstrov... Teraz vážne, v prvom rade je podstatné ubrániť Portugalcov. Dôležité bude udržať vzadu nulu," odpovedal Vavro na otázku, či si trúfa skórovať aj proti majstrom Európy z roku 2016.

Pred šlágrom J-skupiny s Portugalskom sa najviac skloňuje meno ikonického kapitána hostí Cristiana Ronalda, no Vavro upozorňuje aj na ďalších nebezpečných hráčov súpera. "Ja si myslím, že Bernando Silva je na krídle neskutočný. Ale uvidíme, kde ho tréner postaví, pretože môže hrať vpravo, vľavo aj v strede. Vyhral treble, takisto Leao je veľmi zaujímavý hráč. Aj v strede poľa majú Portugalci veľkú kvalitu, netreba sa sústrediť iba na Ronalda alebo dvoch-troch ďalších hráčov, pretože oni majú silnú aj lavičku. Keby sme sa však zavreli vzadu na 90 minút, dopadlo by to pre nás zle. Som presvedčený, že pokiaľ budeme hrať ako doteraz v kvalifikácii, môžeme im uchmatnúť nejaké body."

S Kodaňou si Vavro po roku zopakuje účasť v Lige majstrov. Vlani v "skupine smrti" skončil jeho tím na poslednom štvrtom mieste, ale dokázal uhrať remízy s neskorším víťazom Manchestrom City, Borussiou Dortmund i FC Sevilla. Teraz čakajú na dánskeho majstra zápasy s Bayernom Mníchov, Manchestrom United a Galatasarayom Istanbul. "Opäť budeme hrať LM a pre futbalistu Kodane je to ako sen, pretože sa to nestáva každý rok. Aj vlani sme boli papieroví outsideri, ale dokázali sme uhrať cenné výsledky proti všetkým trom tímom v skupine. Verím, že zabojujeme aspoň o tretie miesto v skupine. Galatasaray bude hrateľný a hoci má kvalitné mužstvo, videli sme, ako sa v predkolách trápil. V našom domácom prostredí budeme určite silní aj vzhľadom na silnú podporu našich fanúšikov si môžeme trúfnuť aj na Manchester United," dodal Vavro.