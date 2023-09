BRATISLAVA - V hlavnom meste spôsobil ošiaľ! Na Slovensko vo štvrtok poobede doletela portugalská reprezentácia na čele s Cristianom Ronaldom (38). Jeden z najlepších futbalistov histórie bol strážený ako oko v hlave a nikto sa k nemu nedostal. Tesne po prílete a ubytovaní zamierili Portugalci na Tehelné pole, kde ich čakal tréning pred piatkovým zápasom so Slovenskom.

Všetka pomyselná žiara reflektorov bola nasmerovaná práve na najväčšiu hviezdu nášho kvalifikačného súpera a podpis či fotografiu od Ronalda chceli stovky priaznivcov. Tí ho už netrpezlivo čakali na letisku alebo pred hotelom, no legendárny útočník svojim priaznivcom venoval maximálne zamávanie a úsmev.

Úsmevy rozdával rodák z Madeiry aj na trávniku Tehelného poľa. Ronaldo bol na začiatku tréningu v dobrej nálade, predvádzal sa pred prítomnými fotografmi a so svojimi spoluhráčmi prehodil niekoľko slov. Následne už poctivo zarezával so zvyškom tímu, no prítomným neušiel jeden podstatný detail pri pohľade na nohy portugalského kanoniera. Čím Cristiano prekvapil na tréningu? FOTO nájdete TU!