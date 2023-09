BRATISLAVA – Lietadlo s hviezdami nabitým tímom Portugalska na čele s kapitánom Cristianom Ronaldom pristálo včera popoludní na bratislavskom letisku. Hráčov Portugalska čakalo niekoľko stoviek priaznivcov na letisku, štadióne a hoteli, no tí im dali košom a ani ich nepozdravili. Reputáciu im zachránil CR7, ktorý doslova všetko vyžehlil za sekundu.

Príchod portugalskej reprezentácie na Slovensko spôsobil obrovský fanúšikovsky ošiaľ. Už pri ich príchode včera popoludní bolo na bratislavskom letisku približne 200 fanúšikov, ktorí čakali na svojich idolov. Nielen slovenských, ale aj z Portugalska.



Ostali im však len oči pre plač, pretože ikonický Ronaldo a jeho spoluhráči nasadli už na pristávacej dráhe do autobusov a odfrčali s policajnou eskortou do hotela. Aj pred ním ich čakal zástup natešených priaznivcov. Chceli od nich autogramy, alebo aspoň tľapnutie si rukou. Opäť nepochodili. To isté sa udialo aj pred a po tréningu na Tehelnom poli.



Jednoducho, portugalské hviezdy sa na svojich priaznivcov pozreli len z diaľky a bez emócií. Veľký zlom nastal, keď sa hráči vrátili po tréningu na hotel. Ikonický Ronaldo vyšiel z autobusu a okamžite bolo všetko zabudnuté. Stačili dve dojemné gestá a fanúšikovia jačali od šťastia.Viac sa dozviete TU