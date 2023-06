Ukrajinský futbalista Oleksander Zinčenko sa jasne vyjadril na adresu ruských i bieloruských športovcov. Hviezda Arsenalu tvrdí, že športovci oboch krajín by sa nemali zúčastňovať na vrcholových podujatiach v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Ruská invázia vo februári 2022 vyvolala celosvetové pobúrenie, pričom ruský národný futbalový tím dostal zákaz účasti v oficiálnych súťažiach UEFA a sankcie dostali aj športovci v iných športoch. Bieloruskí športovci boli potrestaní aj pre to, že prezident Alexander Lukašenko podporil rozhodnutie Vladimíra Putina o invázii. Na tenisovom grandslame vo Wimbledone však športovci týchto krajín môžu súťažiť, za predpokladu, že podpíšu neutrálne vyhlásenia.

To sa nepáči 26-ročnému obrancovi, ktorý vášnivo hovoril o tom, prečo by mal zostať zachovaný všeobecný zákaz vstupu športovcov z Ruska a Bieloruska. "Nesúhlasím s takýmto rozhodnutím. Som jeden z Ukrajincov, ktorí ich neradi vidia na najvyššej úrovni v akomkoľvek športe. Nemalo by im dovoliť súťažiť. Prečo? Pretože ich krajiny robia na území Ukrajiny veľmi zlé veci. Ja nie som politický. Ničomu z toho nerozumiem a nikdy by som tomu nerozumel, pretože to nie je moja oblasť. Hovorí sa o tom, že do športu sa nemá vnášať politika, toto však nie je politické. Toto je vojna. Chlapci, nerobíte nič preto, aby ste boli na našej strane, na strane spravodlivosti," povedal Zinčenko v relácii Piersa Morgana.

Na otázku, či by si podal ruku s ruským alebo bieloruským športovcom, Zinčenko rázne odpovedal: "Nie, v žiadnom prípade. Nikdy by som neprijal takúto reakciu. Musím byť úprimný. Môžete ich obhajovať, že oni predsa za vojnu nemôžu. Pravdou je, že za vojnu nemôžu, avšak prizerajú sa činom, ktoré ich krajiny páchajú a nijak nereagujú. Mrzí ma, že sa nikto neozýva. Je mi to tak ľúto, nech nás nikdy nenazývajú bratmi alebo akokoľvek inak, ako to robili v minulosti, už nikdy viac."