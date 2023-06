BRATISLAVA - V predošlých dňoch sa v Chorvátsku uskutočnil už 21. ročník pretekov regát pod záštitou týždenníka Trend. Podujatie v Jadranskom mori pod názvom TREND REGATA 2023 BRAIN:IT CUP neprilákalo len profesionálov, ale aj nadšencov spomedzi známych osobností zo sveta šoubiznisu a športu.

Jachtárskej súťaže Trend regata 2023 sa zúčastnili v jednom tíme režisér Daniel Dangl, ktorému okrem ďalších členov posádky robil spoločnosť aj herec Roman Pomajbo. Návštevou ich poctil ešte pred začiatkom podujatia legendárny hokejista Marián Gáborík, ktorý je známy tým, že časť leta trávi práve v Chorvátsku.

„Stretli sme už pred dvoma dňami na večeri. Vedel som, že chalani sú na regate a hoci som neplánoval ísť na vodu, trochu sa mi pomenili plány a neplánovane som sem vybehol,“ povedal Gáborík pre Šport24.sk. Niekdajší hokejový kanonier má kapitánske skúšky na loď, keďže po Jadranskom mori sa vyváža na luxusnej jachte, ale skúsenosť s jachtingom ešte nemá. „Na regate som ešte nikdy nebol, raz by som si to chcel vyskúšať, ale ešte som sa k tomu nedostal,“ dodal bývalý hokejista.

Preteky, ktorých sa zúčastnilo aj naše vydavateľstvo News and Media Holding, sa so štartom a cieľom v Murteri od 6. do 10. júna uskutočnili v dvoch kategóriách, keď si sily zmerali profesionáli aj amatéri. Tím Dana Dangla medzi amatérskymi nadšencami obsadil solídne 6. miesto. Ako kapitán lode si podujatie užíval naplno. „Každá hodina života sa musí prežiť čo najlepšie a nie krikom či nervami. Sme tu veľmi dobrá partia a dôležité je, aby sme sa akceptovali a plnili to, čo si povieme. Je to ako riadenie firmy,“ ozrejmil režisér atmosféru a svoju úlohu v tíme.

Spoločnosť mu robil aj dlhoročný kamarát Roman Pomajbo. „Dano je kapitán, ale každý dobrý kapitán má okolo seba ľudí, ktorí to riadia. Ja som tu na to, aby som udržiaval dobrú náladu v posádke a keďže je tu toľko osobností, tak to dávam dokopy,“ povedal v dobrej nálade známy herec.