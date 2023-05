Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko (25) má za sebou prvú sezónu v Holandsku. V drese Feyenoordu Rotterdam získal majstrovský titul a patril medzi najväčšie opory mužstva. V novom pôsobisku sa ukázal v najlepšom možnom svetle.

Prestup zo Sparty Praha do Feyenoordu Rotterdam bol pre vás veľký míľnik, ako hodnotíte prvú sezónu v Holandsku?

- Veľmi si vážim zisk titulu v novom pôsobisku. Titul sme spečatili po 32 zápasoch. Trvalo to dlho, ale myslím si, že to bolo zaslúžené. Sezónu som si veľmi užil.

Darí sa aj vašim bývalým spoluhráčom zo Sparty Praha, sledujete vývoj českej ligy?

- Samozrejme, sledujem každý jeden ich zápas, keď môžem. S chalanmi si často telefonujem, sme stále v kontakte. Som veľmi šťastný, že sa im darí a že to dotiahli do majstrovského konca.

Ako by ste porovnali českú a holandskú súťaž?

- V prvom rade musím povedať, že zmena vyšla. Ak si dobre spomínam, keď som prestúpil, mal som s mužstvom štyri tréningy a hneď som naskočil do súťažného zápasu. Nebolo veľa priestoru si zvykať a oťukávať sa. Ďakujem veľmi mojim spoluhráčom a trénerom, ktorí nás celú sezónu pripravovali. Dával som do každého tréningu maximum, snažil som sa vnímať každý tím, proti ktorému sme nastúpili. Sústredil som sa na to, čo budem musieť robiť, aby som bol úspešný.

Sezóna bola náročná, patrili ste medzi najvyťažovanejších hráčov, ako sa cítite na konci sezóny?

- Vypadli sme v semifinále holandského pohára, hrali sme štvrťfinále Európskej ligy, tak tým pádom to nebolo jednoduché. Vytýčili sme si však cieľ, že sa chceme stať majstrami a to nás hnalo dopredu. Teraz cítime úľavu, keď sa nám to podarilo. Samozrejme, s pribúdajúcimi zápasmi prichádzala aj únava, ale to sme dávali bokom, pretože sme chceli vyhrať ligu.

Feyenoord netriumfoval v lige šesť rokov, v Holandsku je silná konkurencia v podobe napríklad Ajaxu Amsterdam či PSV Eindhovenu, cítili ste so spoluhráčmi tlak, že už je načase získať titul aj pre Rotterdam?

- Pre ľudí na Slovensku, ktorí nesledujú holandskú ligu, je ťažké porozumieť, ako to tu vyzerá a aké to je náročné. Každý zápas je vypredaný, chodí sa pozerať 50-tisíc ľudí. Odporučil by som, aby si pozreli napríklad na YouTube, čo sa tu deje. Deň po zisku titulu sme boli na námestí, kde prišlo s nami oslavovať 150-tisíc fanúšikov. Je priam neuveriteľné, ako tu ľudia vnímajú futbal. Rotterdam je prístavné mesto, žije tu prevažne pracujúca trieda a rivalita s Ajaxom a PSV je obrovská. Vidím vďačnosť a šťastie ľudí z toho, že sme sa stali majstrami.

