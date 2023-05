FOTO Hancko oslávil titul: Z dojímavých chvíľ so synčekom sa tisnú slzy do očí!

Slovenský obranca Dávid Hancko získal holandský titul hneď vo svojej premiérovej sezóne. Jeho Feyenoord spečatil triumf v dlhodobej súťaži víťazstvom 3:0 nad Go Ahead Eagles v nedeľňajšom domácom zápase 32. kola.

Náš reprezentant patril medzi opory majstrovského celku. Pilier zadných radov sa po príchode z pražskej Sparty okamžite zaradil do základnej zostavy a pomohol svojim spoluhráčom získať titul po šiestich rokoch. Pre rotterdamský klub to bol celkovo 16. triumf v klubovej histórii.

Hancko mal veľkú podporu aj na tribúne. Jeho víťazné ťaženie sledovala manželka Kristýna Plíšková so synom Adamom. O to vzácnejší bol zisk titulu. Po záverečnom hvizde si to náš obranca z ihriska namieril priamo ku svojim najbližším, s ktorými prežíval dojímavé chvíle. VIAC SI POZRITE TU!