Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko považuje zisk titulu v holandskej lige s Feyenoordom Rotterdam za najväčší úspech v jeho doterajšej kariére. Klub z prístavného mesta sa stal novým majstrom po tom, ako v nedeľňajšom zápase Eredivisie triumfoval nad Go Ahead Eagles.

Hancko patrí medzi opory Feyenoordu, slovenský obranca bol najvyťažovanejší hráč tímu, keď v 29 zápasoch odohral 2569 minút. Feyenoord si dve kolá pred koncom súťaže vybudoval na čele tabuľky nedostihnuteľný osembodový náskok pred druhým AZ Alkmaar. Práve proti Alkmaaru zvládli hráči Feyenoordu vzájomný duel vo februári (2:1) a o mesiac neskôr zdolali aj obhajcu trofeje Ajax Amsterdam na jeho pôde (3:2). Práve toto obdobie označil Hancko za kľúčové pri ceste za titulom.

"Najnáročnejšie bolo obdobie okolo februára, keď sme hrali proti priamym konkurentom o titul. Tie zápasy sme buď vyhrali, alebo sme remizovali na ihriskách súperov. Dôležité bolo aj víťazstvo, na ktoré Feyenoord čakal 18 rokov, na pôde Ajaxu Amsterdam. Každé jedno stretnutie, v ktorom sme získali tri body, bolo náročné a každý bod bol veľmi dôležitý. Aktuálne ťaháme šnúru dvanástich víťazných stretnutí," uviedol Hancko v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Klub z druhého najväčšieho holandského mesta získal šestnásty ligový titul, iba druhý v tomto storočí. Majstrovské oslavy v Rotterdame vypukli prvýkrát od roku 2017. "Hneď po zápase nám odovzdávali trofej a následne sme boli ešte približne hodinu a pol na štadióne. Tribúny zostali plné, oslávili sme titul spoločne s fanúšikmi. Potom sme oslavovali v šatni a večer sme mali párty s rodinami a ľuďmi, ktorí pracujú v klube. Na druhý deň boli najväčšie oslavy na námestí. Odhaduje sa, že prišlo až 150.000 priaznivcov. Celý tím sme boli na radnici na balkóne a oslavovali sme s fanúšikmi," povedal Hancko.

Feyenoord sa predviedol aj v pohárovej Európe. V Európskej lige bojoval o postup do semifinále, napokon však nezvládol odvetný štvrťfinálový duel, v ktorom nestačil na AS Rím (1:4 pp, 2:4 v súčte oboch zápasov). "Vypadnutie s AS Rím nás ešte teraz všetkých vo Feyenoorde mrzí. Neboli sme ďaleko od toho, aby sme sa dostali do semifinále Európskej ligy. Myslím si však, že aj štvrťfinále bolo veľký úspech. Teraz prišlo zadosťučinenie, že sme to zvládli v lige. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo, pretože pre všetkých v klube a Rotterdame to znamená veľmi veľa," poznamenal pre futbalsfz.sk Hancko, ktorý si zisk titulu mimoriadne cení: "Je to môj najväčší úspech v kariére. Užili sme si to, je to neskutočné."