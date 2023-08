Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala vo štvrtok disciplinárne konanie voči prezidentovi Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisovi Rubialesovi za jeho správanie počas záverečného ceremoniálu MS v Sydney. Rubiales pobozkal na ústa reprezentantku Jennifer Hermosovú po tom, ako Španielky premiérovo triumfovali na svetovom šampionáte.

Disciplinárna komisia má posúdiť, či 46-ročný funkcionár porušil "základné pravidlá slušného správania" a či "sa správal spôsobom, ktorý znevažuje futbal alebo FIFA". Navyše, len niekoľko minút pred incidentom sa Rubiales chytil za rozkrok v prítomnosti španielskej kráľovnej Letizie a 16-ročnej princeznej Sofie, pripomína agentúra AP.

"FIFA sa zaväzuje rešpektovať integritu všetkých jednotlivcov a dôrazne odsudzuje akékoľvek protikladné správanie," uviedla federácia v oficiálnom vyhlásení. Disciplinárni sudcovia môžu jednotlivcom ukladať sankcie od napomenutí a pokút až po zastavenie činnosti v športe. Európska futbalová únia (UEFA), v ktorej Rubiales zastáva funkciu viceprezidenta, zatiaľ prípad nekomentovala.

Hermosová sa bezprostredne po situácii vyjadrila, že sa jej to nepáčilo. Neskôr vo vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti." Vo štvrtok však vyšlo najavo, že RFEF mala futbalistku k tomuto vyhláseniu prinútiť a tréner Jorge Vilda údajne vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.

Hermosovú následne začala zastupovať asociácia FUTPRO, ktorú tvoria futbalistky pôsobiace v Španielsku. "FUTPRO v koordinácii so spoločnosťou TMJ, ktorá ma zastupuje, preberajú zodpovednosť za bránenie mojich záujmov a v tejto veci sú moji partneri," povedala najnovšie 33-ročná Hermosová, ktorá pôsobí v mexickom klube CF Pachuca.

Rubiales zvolal na piatok mimoriadne zasadnutie RFEF. Nie je jasné, či ho podporí alebo bude reagovať na čoraz väčší tlak politikov a futbalových predstaviteľov na jeho odvolanie. Podľa španielskych médií však bude federácia stáť za Rubialesom.