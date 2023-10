Messi a jeho Miami tento rok bez play off, rozhodla o tom prehra so Cincinnati

Miami - Argentínsky futbalista Lionel Messi si s tímom Inter Miami tento rok nezahrá play off MLS. Definitívne o tom rozhodla nedeľná domáca prehra jeho tímu s FC Cincinnati 0:1.

Messi po zranení nastúpil v 55. min, no prehre s lídrom Východnej konferencie nezabránil. V 78. min rozhodol argentínsky útočník Alvaro Barreal. "Mali sme sa dostať do vedenia v prvom polčase. Vtedy sme hrali najlepšie, no nedokázali sme skórovať. Priznám sa, očakával som, že tím bude v tomto čase v odlišnej situácii a postúpi do play off," povzdychol si podľa AP tréner Miami Gerardo Martino, ktorý prevzal mužstvo 28. júna.

Miami patrí vo Východnej konferencii predposledná 14. priečka. Do konca základnej časti ho čakajú ešte dve stretnutia.