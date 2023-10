New York - Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol gólom hokejistom Montrealu k víťazstvu 6:4 na ľade Ottawy v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Presadil sa už po 33 sekundách a otvoril skóre duelu.

"Snažím sa pokračovať tam, kde som skončil v minulej sezóne. Zranil som sa, no je na čom stavať. Stále sú tu drobné detaily, ktoré musím vylepšovať, aby moja hra vyzerala lepšie. Dostávať sa k puku a potom môžu prísť aj góly a asistencie. Je skvelé, že sa dostávam častejšie pred bránku a k strelám ako v minulej sezóne. Musím si to však preniesť aj do základnej časti," povedal v rozhovore pre klubovú stránku Slafkovský.

V posledný hrací deň prípravy sa na ľade zo Slovákov objavil ešte aj Erik Černák. Obranca Tampy Bay nebodoval, no tešil sa z triumfu 4:2 v Detroite.

výsledky:

Los Angeles - Vegas 4:7, Arizona - Anaheim 7:1, Florida - Tampa Bay 2:4, Minnesota - Dallas 4:0, Detroit - Toronto 4:3, Ottawa - Montreal 4:6, Washington - Columbus 2:4, St. Louis - Chicago 5:3