Aj oni už dovolenkujú spolu. Brankár Eintrachtu Frankfurt Kevin Trapp a modelka Izabel Goulart oddychujú na ich obľúbenom Mykonose a opäť pri bazéne, pri ktorom už čo to povyvádzali. Romantické miesto v nich pravdepodobne poriadne rozpaľuje vášne, keďže aj teraz to bolo celkom divoké.

Nemecký futbalista a brazílska modelka sú spolu už niekoľko rokov a považujú ich za jeden z najkrajších párov na svete. Počas roka on obieha futbalové trávniky a ona zas prehliadkové móla. Romantika z nich nevyprchala ani po tom, čo Izabel priznala, že sa často milujú: „Robíme to aj päťkrát za týždeň. Záleží to aj na tom, ako sa jeho mu darí., Ak prehra, tak si môžem dať na seba aj najlepšiu spodnú bielizeň a nepohne to s ním."

Medzi oboma to stále poriadne iskrí a neskrývajú to ani počas dovolenky pri bazéne. Aj keď to na dovolenke vyzerá, ako keby partia chlapcov obletovala jedno dievča, tak Goulart má oči a svoje krivky len pre svojho brankárika. Zo záberov paparazzi fotografov to bolo jasne vidieť, keď v miniatúrnych plavkách si robila s Trappom, čo len chcela.