Futbalový Slovan Bratislava sa pred novou sezónou stihol posilniť na brankárskom poste, vymeniť odchádzajúcich hráčov v obrane, doplniť stred poľa a aj ofenzívu. S legionármi prichádzajú do Bratislavy aj ich šarmantné polovičky.

O posilách hovoril na utorkovej tlačovke pred prvým zápasom prvého predkola Ligy majstrov proti FC Swift Hesperange aj tréner belasých Vladimír Weiss starší. Proti luxemburskému súperovi však ešte nemôžu nastúpiť obranca Kevin Wimmer, ktorý si do Slovana priniesol trest a Panamčan Cesare Blackman si plní reprezentačné povinnosti na Gold Cupe. Otáznik visel na brankárom Milanom Borjanom, ktorý prišiel na ročné hosťovanie z Crvenej Zvezdy Belehrad. Do prípravy sa mal zapojiť zranený. „Milan si nepriniesol vážne zranenia, mal len nejaké problémy a normálne trénuje,“ povedal tréner na adresu nového brankára. Po návrate z Kanady, ktorú reprezentuje, strávil pár dní s manželkou Snežanou. V príprave zbieral „body“ agilný stredopoliar Marko Tolič, ktorý taktiež prišiel na hosťovanie. Do Bratislavy sa s ním chystá aj krásna manželka Gabrijela, ktorú považujú za Balkánsku Barbie. Pred mesiacom spolu oslávili prvé výročie svadby. Asi najviac prepieranou novou tvárou v kabíne Slovana je Grék Kyriakos Savvidis. Záložník prišiel z konkurenčného Spartaka Trnava a jeho manželka sa už na sociálnych sieťach chváli zábermi z centra Bratislavy. Rady tribúny partneriek slovanistov doplní aj manželka Blackmana, ktorá je v radostnom očakávaní narodenia ich prvého spoločného potomka. Zdá sa teda, že slovanisti sa neposilnili len na ihrisku, ale do klubu priviedli aj hráčov s pevným domácim zázemím, ktoré je pre každého športovca dôležité.