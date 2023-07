Nesedel len na lodi. Futbalista Cristiano Ronaldo (38) má za sebou letnú dovolenku, ktorú strávil opäť na svojej jachte pri ostrove Sardínia. I keď jeho luxusné plavidlo ponúka všetko, tak Portugalčan s rodinou si chcel vystrieť kosti aj na pevniny. A ani pri prenajme bývania netrochárčil.

Ronaldo sa po prestupe do saudskoarabského klubu Al Nassr stal najlepšie zarábajúcim futbalistom s ročným platom 200 miliónov eur. Zarobené peniaze si vie užiť a vraziť do luxusu. Luxus je jeho druhé meno a potvrdil to aj na Sardínii, kde si prenajal najexkluzívnejší dom celého ostrova. Sídlo so siedmimi spálňami stojí na severovýchode ostrova a ponúka úžasný výhľad na pláže Lu Impostu a La Cinta. K domu vedie súkromná cestička na pláž cez botanickú záhradu. Má tri bazény, tri vírivky a dokonca vlastný heliport pre pristávania vrtuľníkov. Samozrejmosťou je tenisový kurt, malé kino, posilňovňa a luxusné spa. Cena tejto nehnuteľnosti sa v sezóne, počas ktorej do nej nabehli Ronaldovci, pohybuje na úrovni 300-tisíc eur za týždeň. Pri jeho zárobkoch za 20 rokov profesionálnej sezóny si to kapitán portugalskej reprezentácie ani nevšimne.