Futbalisti Spartaka Trnava vo štvrtok večer privítali v rámci 2. kola skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy na domácom štadióne tureckého giganta Fenerbahce Instabul. Vypredané tribúny hnali domácich vpred, no nakoniec sa museli zmieriť s ďalšou prehrou.

Spartakovci jasnému favoritovi zápasu dlho vzdorovali. Až do 70. minúty držali bezgólový stav, no potom udrel dvakrát nórsky útočník Joshua King. Trnavčan Ofori síce znížil, no to už domácim nebolo nič platné.

Futbalový sviatok si na štadióne Antona Malatinského nenechalo ujsť viacero osobností. Už tradične prišiel povzbudiť svojich obľúbencov Martin Škrtel aj v spoločnosti syna a svojou návštevou prekvapil aj známy slovanista. VIAC SI POZRITE TU!