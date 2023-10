Biografický film o živote a kariére Davida Beckhama uzrel svetlo sveta. Legendárny Angličan šiel donaha! Jeho krásna manželka dokonca prehovorila o údajnej afére svojho manžela.

Doteraz sa o tom príliš nehovorilo. Beckhamovci si súkromie strážili ako oko v hlave. O údajnej nevere ikonického futbalistu sa mlčalo, no teraz vyšla jeho krásna manželka s pravdou von. Pre pár to bolo najťažšie obdobie, aké spolu prežili.

"Mala som pocit, že svet je proti nám. Ak mám byť úplne úprimná, boli sme jeden proti druhému," hovorí Victoria v novom dokumente od platformy Netflix. "Viete, až kým David nebol v Madride cítili sme, že sme spolu a spojení, mali sme jeden druhého. A to je smutné. Ani vám neviem povedať, aké to bolo ťažké a ako ma to ovplyvnilo. Bola to nočná mora," vyjadrila sa bývalá členka Spice Girls k najťažším momentom svojho života.

Beckham žiaril na ihrisku aj mimo neho, v súkromí však prežíval muky, manželka ho mala doslova plné zuby: "Ak mám byť úplne úprimná, protivil sa mi. Bolo to to najhoršie, čo som kedy v živote zažila," dodala Victoria.

Jej slová doplnil aj bývalý hráč Anglicka: "Bolo to prvýkrát, čo sme boli s Victoriou v našom manželstve vystavení takémuto tlaku. Zakaždým, keď sme sa zobudili, sme cítili, že je tam niečo iné a viete, obaja sme vtedy cítili, že sa nestrácame, ale topíme."

Meno ženy, s ktorou mal Beckham údajne aféru, sa nikdy nezverejnilo a tak stále zostáva záhadou, ktorá slečna či pani pripravila slávnej rodine doposiaľ najtemnejšie dni. VIAC SI POZRITE TU!