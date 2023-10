Z toho luxusu vám padne sánka: Georgina ukázala, ako to vyzerá v Ronaldovom súkromnom lietadle

Svetové metropoly jej ležia pri nohách. Partnerka Cristiana Ronalda teraz nechala svojich priaznivcov nahliadnuť do súkromia jej uponáhľaného života.

Z predavačky sa stala celosvetová ikona. Partnerka Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez sa zviditeľnila hlavne vďaka vzťahu so slávnym futbalistom. Pred rokmi ani netušila, čo sa z nej môže vykľuť. Dnes je vážená na všetkých kontinentoch.

Argentínska rodáčka žije život na tej najvyššej úrovni. Oblieka si to najkvalitnejšie oblečenie, je to najdrahšie jedlo a býva v luxuse, o akom sa bežnému smrteľníkovi ani nesníva. Krásna tmavovláska teraz nechala fanúšikov nahliadnuť aj do jej súkromia. Na dlhé cesty po rôznych kútoch zemegule využíva Ronaldove súkromné lietadlo a práve odtiaľ zverejnila zábery. Ako inak, obrovský prepych! VIAC SI POZRITE TU!