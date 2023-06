Agata Centasso je označovaná za najkrajšu taliansku futbalistku. Stredopoliarka Venezie zo ženskej Serie B urobí všetko pre to, aby posunula ženský futbal.

6ivot futbalistky vyvažuje Agata prácou v komunitnom centre pre mladých so špeciálnymi potrebami. Popritom si na sociálnych sieťach buduje zástup sledovateľov, ktorí obdivujú jej schopnosti aj vzhľad. Stáva sa takou populárnou, že s ňou urobila rozhovor aj Gazetta. Pýtali sa jej práve aj na Instagram, kde pravidelne vešia zábery v bikinách. „Som z neho šťastná. Vnímam to ako príležitosť , pretože mi to umožňuje urobiť môj šport známejším. Chcem prispieť k zviditeľneniu ženského futbalu,“ vyhlásila mladá hráčka, ktorá má po boku bývalého futbalistu Serie B. Či práve propagácia futbalu futbalistiek v bikinách je ta najlepšia cesta, je dosť polemizujúce. Jej fanúšikom to však určite nevadí a takéto zábery Centasso vítajú, veď pozrite si ich vo FOTOGALÉRII!