FOTO Nestratili by sa ani na miss. Tieto basketbalistky bojujú za Slovensko na ME

Vo štvrtok sa začali Majstrovstvá Európy žien v basketbale. Vrchol sezóny hostí od 15. do 25. júna Slovinsko a Izrael. Slovenky nastúpili v prvom zápase proti Maďarkám po zlyhaní v 4. štvrtine prehrali 67:89. I keď hráčky spod Tatier pravdepodobne na medailu nedosiahnu, v súťaží krásy by mohli atakovať najvyššie priečky.

Zverenkyne trénera Juraja Suju nemajú za sebou najvydarenejšiu prípravu na európsky šampionát. Zo šiestich zápasov vyhrali len dva. Na šampionát idú najmä s cieľom prekvapiť. „My sa nejako nestresujeme, nie sme pod nejakým výsledkovým tlakom. Všetci vieme, že nie sme favorit našej skupiny, ale na druhej strane, nie sme v nejakej porazeneckej nálade. Máme čo ponúknuť. Chceme sa dobre nastaviť, hrať dobrý basketbal a uvidíme, aký výsledok nám to prinesie,“ uviedol reprezentačný kouč.

Slovenský tím má niektoré svoje ústredné tváre, ktoré hrajú v najlepších pohárových súťažiach Európy, ale už aj úspešná kvalifikácia na ME 2023 ukázala, že ktokoľvek z 12-člennej nominácie môže kedykoľvek potiahnuť družstvo za úspešným výsledkom. „Je to skôr o tom, že dievčatá, ktoré predtým až tak nehrávali, tak teraz hrajú čím ďalej viac a ich úloha v tíme je dôležitejšia. U nás je to o kolektívnom výkone, v obrane a v útoku, pretože tu nemáme hráčku, ktorej dáme loptu do ruky a budeme sa pozerať. Toto je naša jediná cesta,“ vyhlásila rozohrávačka Radka Stašová.

V čom už slovenské basketbalistky zabodovali pred prvým rozskokom turnaja je ich pôvab a šarm. Niektoré by sa určite nestratili ani v súťaži krásy. Za všetko hovorí podkošová hráčka Ivana Jakubcová, ktorá sa mimo sezóny venuje modelingu. Pracuje pre agentúru, ktorá zamestnáva najvyššie modelky na svete.