Nenechali si to ujsť. V prípravnom zápase slovenskej futbalovej dvadsaťjednotky proti Rakúsku (1:1) nastúpil s dvojkrížom na hrudi aj Lucas Demitra (20). Na tribúne mu pri tom fandila priateľka Vanesa a aj mamina Majka.

Syn hokejovej legendy prišiel na trávnik po hodine hry, keď v ofenzíve vystriedal strelca jediného gólu Slovákov Tomáša Riga. Spočiatku nevýrazný Demitra sa pomaly dostával do tempa a bol to nakoniec on, kto mohol zabezpečiť Slovensku výhru. Po krídelnej akcii si nabehol na prízemný center ale z približne siedmich metrov netrafil bránu. Gól už kričala takmer celá tribúna a určite aj Lucasova mama s priateľkou Vanesou. Obe hnali sokolíkov dopredu v dresoch Zlatých Moraviec. Práve tam na jar hosťoval mladý Demitra, ktorý by sa mal na konci júna vrátiť do materského klubu AS Trenčín. Pred reprezentačným zrazom „dvadsaťjednotky“ si stihol s priateľkou Vanesou odletieť za teplom, ktorá ukázala svoju postavu v plavkách.