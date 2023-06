Letné prípravy futbalistov sú v plnom prúde. Nič nefláka ani Robert Lewandowski, jeden z najlepších útočníkov na svete. Poliakovi robí v posilňovni spoločnosť jeho krásna manželka Anna a veru je sa na čo pozerať.

Pôvabná polovička poľského reprezentanta miluje zdravý životný štýl. Venuje sa poradenstvu o strave a taktiež je profesionálnou karatistkou. Ak práve netrénuje bojové umenie, je v posilňovni, kde zveľaďuje už aj tak dokonalú postavu. Počas letnej prípravy sa rada pripojí aj k manželovi, ktorý sa snaží dostať do čo najlepšej formy pred novou sezónou. Pred pár dňami pár zverejnil záber po tréningu a pri pohľade na krásnu Annu, mužom padali sánky.

Nedávno dostala zaujímavú ponuku. Keďže v karate dosahovala veľké úspechy, prišla od poľskej organizácie KSW ponuka, či si nevyskúša MMA. Tento nápad však rýchlo zo stola zmietol jej manžel: „Stretla som sa so Slavomírom Peškom a on mi navrhol, aby som bojovala v jeho organizácií. Vypočítali sme, že na prípravu potrebujem dva roky. Povedala som mu, že sa o tom najprv musím porozprávať s manželom. Hodinu po stretnutí však už bola informácia v médiách. Odtiaľ sa to manžel dozvedel a spýtal sa ma: Anna, čo robíš? Čo sú to za články?“ citoval Lewandovsku portál Eldesmarque. VIAC SI POZRITE TU!