FOTO Halenár by oslávil 40 rokov: POZRITE, ako to dnes vyzerá na mieste, kde si siahol na život

Dnes by oslávil 40. narodeniny! Čas beží rýchlo a už je to takmer päť rokov od smrti legendárneho kanoniera Juraja Halenára, ktorý si siahol na život vo vrakúnskom lesoparku 29. júna 2018, deň po oslave 35. narodenín.

"Vždy to bol malý chlapec, ktorý plakal pri každej rane, kým sme mu ju neošetrili. Človek, ktorý sa má rád, že by sa takto rezal? Keď chcete spáchať samovraždu, tak si ľahnete na koľajnice a ukončíte to v jednej sekunde. Nebudete trpieť v neskutočných bolestiach, v akých on zomrel. Toto by Juro nikdy v živote neurobil," uviedol Alojz Halenár, otec niekdajšieho hviezdneho útočníka, krátko po synovej smrti.

Polícia vtedy uzavrela prípad ako samovraždu. Nikto z jeho blízkych však nechcel veriť tomu, že by sa k takémuto činu odhodlal. Halenár bol finančne zabezpečený, vychovával štvorročného synčeka a stále pôsobil ešte v rakúskej štvrtej lige. Bol to obrovský šok. Začalo sa špekulovať, či mu na druhý svet niekto nepomohol, no aby sa pracovalo s takouto verziou, neboli dostatočné dôkazy.

"Zo znaleckého posudku vyplýva, že bezprostrednou príčinou smrti Juraja Halenára bolo zlyhanie srdcovej činnosti a krvného obehu v dôsledku vonkajšieho krvácania z rezných rán ľavého predlaktia a zápästia a predovšetkým masívneho vnútorného krvácania z hlbokej bodnej rany v hrudníku s prebodnutím hrudníka rozdvojenie bodného kanála s dvojnásobným prebodnutím osrdcovníka a ľavej srdcovej komory," bolo napísané v pitevnom protokole.

Pri príležitosti nedožitých 40. narodenín a 5. výročia smrti ikonického zakončovateľa sme sa boli pozrieť na miesto, kde naposledy vydýchol. Priestory, kde si Halenár vzal život, sa zmenili, no navždy budú spojené s obrovskou tragédiou. VIAC SI POZRITE TU!