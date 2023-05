V januári sa zasnúbili a po necelých štyroch mesiacoch vystrojili svadbu. Bývalá slovenská tenistka Chantal Škamlovú (29) povedala áno americkému hokejovému brankárovi Jasonovi Bacashihuovi (40), ktorý v minulosti pôsobil aj v Banskej Bystrici.

Párik sa zasnúbil v januári v Detroite. „Ukradol mi srdce a ja mu ukradnem priezvisko,“ trefne okomentovala snímku Škamlová, na ktorej jej vyvolený kľačí pred ňou na kolenách. Ako sa hovorí, že do roka a do dňa by mala byť svadba, tak bývalá tenistka, ktorá ešte pred necelými dvomi rokmi obiehala svetové dvorce, a hokejista sa poponáhľali. Skromnú svadbu si naplánovali hneď na najbližší máj.

Áno si nakoniec povedali v sobotu 12. mája za Atlantickým oceánom. Svadba prišla necelý štvrťrok od momentu, keď deblistke zomrel milovaný otec. Chantal nahodená v krásnych svadobných šatách a Jason v obleku s trochu pre svadby netypickým čierny motýlikom. „Z mojej najhlbšej lásky k mužovi mojich snov,“ napísala k svadobným záberom na sociálnych sieťach Škamlová.

Slovenská tenistka ukončil kariéru v pomerne mladom veku ako 27-ročná. „Do budúcna je môj veľký sen otvoriť si vlastnú pekáreň,“ priznala v minulosti tenistka, ktorá bola najlepšia 218. na svete. Bacashihua na rozdiel od svojej už manželky zavesil lapačku na klinec len minulú sezónu ako 39-ročný. V minulosti v NHL obliekal dresy Dallasu Stars, St. Louis Blues, Colorada Avalanche a Philadelphie Flyers.