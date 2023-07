Slovenský cyklista prišiel do cieľa nedeľňajšej etapy so stratou 29:54 min, no potrebný limit dodržal. Stále verí, že sa dokáže presadiť v dojazdoch, ktoré mu sedia.

Kanadský cyklista Michael Woods v nedeľnej 9. etape 110. ročníka Tour de France zaknihoval najväčší úspech doterajšej kariéry. Tridsaťšesťročný jazdec tímu Izrael-Premier Tech predviedol najviac síl počas náročného stúpania na spiacu sopku Puy de Dôme. Následne sa všetky oči upierali na súboj o žltý dres, ktorý chcel získať späť Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Obhajca prvenstva a priebežný líder celkového poradia, Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), jeho atak kontroloval, no Pogačar dokázal pred prvým dňom voľna ukrojiť z manka cenných 8 sekúnd.

Dvadsaťštyriročný Slovinec jazdil väčšinu pretekov v pelotóne, ktorý dovolil úniku odskočiť na viac ako 16 minút. Bolo preto jasné, že boj o žltý dres zvedú hlavní favoriti v záverečnom 13,3 kilometra dlhom stúpaní s priemerným sklonom 7,7 percenta. Pogačar bol najsilnejším jazdcom v spomínanom úseku trate, keď jeho priemerná rýchlosť dosahovala 23,7 km/h, čo bolo výrazne viac, ako u víťaza Woodsa (19,8 km/h). Jazdec tímu UAE Team Emirates zaútočil 1,5 kilometra pred cieľom na najstrmšom stúpaní. Vingegaard síce zaostával, no nespanikáril a z 25 sekundového náskoku stratil osem. "Nie je to víťazstvo, ale je to malá výhra, preto som šťastný. Trochu som sa obával, keďže všetci hovorili o tom, aké je to ťažké stúpanie, ale v skutočnosti sa mi nezdalo až také strmé. Musím povedať, že som si to naozaj užil," citovala Pogačara agentúra AP.

Vingegaard priznal Pogačarovu prevahu, ale trval na tom, že profil alpských etáp, ktoré ešte len prídu, lepšie vyhovuje jeho štýlu: "Nechceli sme ísť na etapu, nechceli sme ťahať, pretože podľa môjho názoru mi táto etapa nevyhovovala. Bolo by príjemnejšie získať čas, ako ho stratiť na Tadeja, ale prišiel som na Tour s vedomím, že prvý týždeň mi vyhovuje menej ako to, čo príde. Byť na konci prvého týždňa v žltom drese ma uspokojuje a teším sa, že sa dostanem do Álp. Sú to etapy, ktoré mi vyhovujú oveľa viac."

Woods bol súčasťou úniku, ktorý sa vytvoril už na začiatku etapy. Približne 50 km pred cieľom sa zo skupiny pretekárov utrhol Američan Matteo Jorgenson (Movistar Team), ktorý vložil do úniku maximálne úsilie. Necelých 500 metrov pred cieľom ho však predbehol práve Woods, ktorý mal pred posledným stúpaním viac ako dvojminútové manko. Napokon však vystúpil na vrchol Puy de Dôme, kam sa Tour vrátila po 35 rokoch, ako prvý. "Vyhrať etapu na Tour de France bol môj najvyšší cieľ a cítil som, že sa okno zatvára. Mám 36 rokov, tento rok oslávim 37, už nebudem mladší," povedal v cieli Woods. Jorgenson priznal, že v závere zostal proti rozbehnutému súperovi bezmocný: "Kilometer pred koncom som sa začal cítiť prázdny, potom, skôr ako som si to uvedomil, tam bol Mike a predbiehal ma. Bolo to prekvapenie, ale nemohol som absolútne nič urobiť."

Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa so stratou 29:54 min, no potrebný limit v náročnej etape dodržal. Stále verí, že sa dokáže presadiť v dojazdoch, ktoré mu sedia: "Je dobré, že som prišiel do prvého voľného dňa. Bolo veľmi teplo, ale dalo sa to zvládnuť. Ja mám byť v tých šprintoch, aj keď sa mi to zatiaľ nepodarilo. Stále však nie je koniec, uvidíme po dni voľna, ako sa budú vyvíjať okolnosti. Druhý týždeň bude veľmi ťažký."