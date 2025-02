Šport24.sk

BRATISLAVA - Z jeho slov bolo cítiť frustráciu, no so situáciou sa musí v tejto situácii len zmieriť. Útočníkovi Slovana Davidovi Strelcovi (23) nevyšiel v januári prestup do niektorej z lepších líg, keď vedenie belasých odmietlo za svojho ofenzívny klenot niekoľkomiliónové ponuka z Britských ostrovov.