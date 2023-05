Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordný jedenásty titul vo francúzskej lige. Obhajobu si definitívne zabezpečili ziskom bodu za remízu 1:1 v sobotnom zápase predposledného 37. kola na ihrisku Racingu Štrasburg.

Na čele tabuľky majú nedostihnuteľný štvorbodový náskok pred Racingom Lens, ktorý má už rovnako istú účasť v Lige majstrov. Parížanom stačil na poistenie si prvenstva aj nerozhodný výsledok a zverencov Christopha Galtiera poslal v 59. minúte do vedenia Lionel Messi po spolupráci s Kylianom Mbappem. Cenný bod pre domácich zabezpečil v 79. minúte Kevin Gameiro. Ligovú dominanciu Parížanov od sezóny 2012/2013 narušili iba Monaco (2017) a Lille (2021). PSG sa na čele historickej tabuľky odpútal od St. Etienne (10 titulov).

PSG sa ziskom 11. titulu osamostatnil na prvom mieste v počte francúzskych titulov od St. Etienne. "Toto je, samozrejme, historický moment pre Paríž St. Germain. Jeeenásty titul vo francúzskej lige je odmena za tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili za uplynulých 12 rokov. Zapísať sa do histórie Ligue 1 a prekonať St. Etienne je pre nás dôvod na hrdosť. Teraz sa už tešíme na oslavu titulu v našom Parku princov," povedal prezident PSG Nasser Al-Khelaifi pre klubovú stránku.

Hráči PSG prehrali v doterajšom priebehu ligovej sezóny šesť zápasov, všetky až v v druhej polovici po MS v Katare. Práve tie symbolicky predelili sezónu parížskeho veľkoklubu na dve rôzne polovice. Neymar sa nevrátil z MS v ideálnej pohode, obmedzovali ho zdravotné problémy a v zostave PSG chýba od od 19. februára. Messi si zo šampionátu síce priniesol titul majstra sveta a aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja, no po návrate ho tiež trápili zdravotné problémy a na jeho pozícii v klube mu nepridala ani nedávna suspendácia za nepovolený výlet do Saudskej Arábie. V Ligue 1 odohral v sezóne 2022/2023 31 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a so 16 asistenciami je najlepší v súťaži, no často bol terč fanúšikov, ktorí boli nespokojní s jeho výkonmi najmä po MS. "Keď bilancujeme, musíme analyzovať prvú polovicu sezóny a to, v akom stave boli hráči, keď sa vrátili z MS. Chápem však určitú nespokojnosť fanúšikov. Bola to veľmi zvláštna sezóna," povedal tréner Christophe Galtier.