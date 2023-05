Futbalisti Bayernu Mníchov získali jedenásty bundesligový titul v sérii. V dueli záverečného 38. kola vyhrali v sobotu na ihrisku 1. FC Kolín 2:1 a využili zaváhanie rivala v súboji o prvenstvo Borussie Dortmund, ktorá doma remizovala s Mainzom 2:2.

Majstrovský gól Bayernu dal v 89. minúte stridajúci Jamal Musiala a jeho tím sa vďaka tomu dostal v tabuľke o skóre pred Borussiu. Bavori majú na konte rekordných 33 titulov (32 od založenia Bundesligy v roku 1963). Bayern potvrdil v Kolíne úlohu favorita, hoci napokon rozhodol až v úplnom závere. Zverencov Thomasa Tuchela poslal už vo 8. minúte do vedenia Kingsley Coman, no Kolín vyrovnal v 81. minúte zásluhou Dejana Ljubičiča z penalty. Obhajca titulu sa z víťazstva tešil v 89. minúte po zásahu Musialu, ktorý bol na ihrisku iba štyri minúty. Bayern sa však musel spoliehať aj na zlyhanie Dortmundu.

"Žlto-čierni" viedli tabuľku pred posledným kolom o dva body a výhra by im zaručovala titul, ale domáci súboj s Mainzom nezvládli. Už vo 24. minúte prehrávali o dva góly, za stavu 0:1 v 19. minúte navyše nepremenil v drese Borussie pokutový kop Sebastien Haller. Dortmund mal prevahu, v 69. minúte Raphael Guerreiro znížil na 1:2, no vyrovnanie Niklasa Süleho v 96. minúte už prišlo neskoro. Domáci sa tak nedočkali svojho deviateho titulu nemeckého šampióna v histórii, šiesteho od založenia celoštátnej Bundesligy v roku 1963. Bayern pridal do zbierky ďalšiu trofej, v lete minulého roka vybojoval aj domáci Superpohár.