Šance slovenských futbalistov na postup do vyraďovacej fázy na MS hráčov do 20 rokov v Argentíne stúpli po výsledkoch v C-skupine. Slováci sú zatiaľ na poslednej postupovej štvrtej priečke, stále však musia čakať na výsledky nedeľných stretnutí v skupinách E a F.

Slovákom pomohli góly v nadstavenom čase, vďaka ktorým sa v tabuľke tretích tímov dostalo za nich Japonsko. Gól Kolumbie v 95. minúte na 1:1 proti Senegalu a víťazný zásah Izraelu na 2:1 v 92. minúte súboja s Japonskom znamenali, že priamy postup z "céčka" do osemfinále si vybojovali Kolumbia a Izrael. Japonsko na tretej priečke sa v tabuľke tretích dostalo za Slovensko - oba tímy nazbierali po tri body, no zverenci Alberta Rusnáka majú lepšie skóre (5:4) ako ázijský zástupca (3:4).

Slováci musia teraz čakať na výsledky nedeľných duelov, ktorými sa uzavrú boje v základných skupinách a potrebujú dostať pod seba ešte jeden tím. Z tabuľky tretích tímov sa ďalej dostanú štyria zo šiestich. Pozornosť z tohto pohľadu budú pútať najmä súboje Uruguaj - Tunisko (20.00 SELČ) v E-skupine a Honduras - Francúzsko (23.00 SELČ) v F-skupine. Slovákom by vôbec nevyhovovala remíza medzi Uruguajom a Tuniskom, tá by posunula oba tímy ďalej so štyrmi bodmi. Zatiaľ bezbodoví Francúzi zasa potrebujú na postup aspoň trojgólové víťazstvo nad Hondurasom, tak by sa dostali z nepriaznivého skóre 2:4 na rovnakú úroveň so Slovenskom (+1). Ak vyhrá Honduras, Slovákov preskočí so ziskom štyroch bodov. Remíza vyradí oba tímy a slovenská ekipa sa v takom prípade dostane do vyraďovačky.