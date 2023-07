BRATISLAVA - Futbalisti Slovana Bratislava už v stredu (20.00) nastúpia na odvetu prvého predkola Ligy majstrov na pôde luxemburského majstra Swift Hesperange. Belasých po nečakanej remíze 1:1 z Tehelného poľa nečaká nič ľahké. Úradujúci šampión z jednej z najbohatších európskych krajín sa už tri roky môže spoľahnúť na poriadny balík peňazí z rúk majiteľa Flavia Beccu (60), ktorý má ale toho na rováši viac než dosť.

Flavio Becca je v Luxembursku dobre známou osobou. Realitný magnát a investor patrí medzi najbohatších ľudí v krajine a svoje bohatstvo už dlhé roky investuje do športu. V minulosti vlastnil najúspešnejší futbalový klub F91 Dudelange, no pred tromi rokmi svoje milióny preniesol do Swiftu, ktorý v minulej sezóne získal historický titul a momentálne nedá spávať bratislavskému Slovanu. Na nášho majstra čaká v odvete po domácej remíze náročná úloha, no belasí sú stále v pozícii jasného favorita na postup do 2. predkola milionárskej súťaže.

Majiteľ Hesperange však v minulosti čelil viacerým škandálom, no čiernou škvrnou na jeho povesti je podmienečné odsúdenie na dva roky za podvod s luxusnými hodinkami. To odvolací súd vlani skrátil na ročný podmienečný trest spolu s finančnou pokutou pre Beccu. V rokoch 2004 až 2011 totiž z peňazí viacerých firiem nakúpil až 842 luxusných hodiniek, ktorých cena sa vyšplhala na 18 miliónov eur a čelil obvineniam zo zneužívania finančných prostriedkov ako aj z prania špinavých peňazí, čo súdy svojimi rozhodnutiami potvrdili.

Zaujímavosťou však je, že Flavio Becca v minulosti pôsobil aj na Slovensku. V dnes už neexistujúcej investorskej spoločnosti Z.M. Development figuroval od roku 2005 a v roku 2013 sa dokonca stal predsedom dozornej rady, pričom v tejto funkcii vydržal päť rokov. Firma, ktorá sa podľa údajov obchodného registra zameriavala na rôzne realitné projekty a záležitosti s tým spojené, už dnes neexistuje, keďže v roku 2020 vstúpila do likvidácie a definitívne zanikla vo februári 2021.

V Nemecku ho nechceli +++ Vlastnil aj elitný cyklistický tím

Becca v roku 2019 vstúpil do futbalového klubu 1. FC Kaiserslautern. Nemeckému tímu poskytol finančnú injekciu, aby ho zbavil obrovských dlhov, no po prevalení podvodu s luxusnými hodinkami sa jeho cesty s klubom rozišli. Na odchod ho vyzvali aj samotní fanúšikovia, ktorí na zápasy nosili transparenty s nápismi „Becca, strať sa!“ Luxemburský magnát v minulosti vlastnil aj známy cyklistický tím Leopard-Trek, za ktorý jazdili také hviezdy ako Fabian Cancellara či Andy Schleck.