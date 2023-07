Kucka sa ku kontroverznému uhryznutiu postavil chlapsky, no neodpustil si.. Škriabal ma do krvi

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka už svoj čin stihol oľutovať. Vo štvrtok sa na sociálnej sieti ospravedlnil za skrat z úvodného zápasu 1. predkola Ligy majstrov.

Tridsaťšesťročný stredopoliar Slovana Bratislava v nadstavenom čase prvého polčasu duelu proti luxemburskému FC Swift Hesper (1:1) pohrýzol na zemi hosťujúceho Nega Ekofa, za čo videl od hlavného arbitra Viktora Kopijevského červenú kartu. "Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej situácii a zároveň sa aj ospravedlniť celému tímu, klubu ŠK Slovan Bratislava a fanúšikom. Plne si uvedomujem chybu, ktorú som spravil a ktorá by sa nemala stávať, čím som oslabil mužstvo v ťažkom a dôležitom zápase. Nechal som sa zbytočne vyprovokovať súperom, ktorý na mne ležal, nechcel ma pustiť, štípal ma a doškriabal mi ruku do krvi. Avšak ani to neospravedlňuje moju následnú reakciu," citovala oficiálna webstránka Slovana Kucku, ktorý bude svojmu tímu chýbať 19. júla v odvete na pôde luxemburského majstra.

Kucka sa navyše obáva aj dodatočného trestu: "Disciplinárna komisia ma určite potrestá stopkou na niekoľko zápasov, čo ma veľmi mrzí, ale každý sa učí z vlastných chýb."