BRATISLAVA - Bratislava – Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov proti luxemburskému šampiónovi Swift Hesperange nečakane remizovali 1:1. Duel bol od úvodného hvizdu veľmi nervózny a aktéri sa nevyhli viacerým vyhroteným situáciám. Obrovské emócie prežíval aj tréner Vladimír Weiss (58), ktorý často poriadne soptil.

Slovenský majster vstupoval do zápasu s Hesperange v pozícii jasného favorita. Na Tehelnom poli to mala byť jednoduchá záležitosť, no už od úvodných minút bolo zrejmé, že to „belasí“ nebudú mať vôbec jednoduché. V zápase došlo k viacerým vyhroteným situáciám a sporným rozhodnutiam. Nervozita vyvrcholila v 44. minúte po tom, čo hosťujúci Négo Ekofo zozadu fauloval Kucku a dopadol na slovenského reprezentanta. Ten nezvládol emócie a súpera na zemi šokujúco uhryzol. Francúz okamžite ukazoval rozhodcom odtlačok Kuckovho chrupu na ľavej strane trupu.



Ostrieľaný 36-ročný veterán so skúsenosťami z AC Miláno po preskúmaní situácie systémom VAR dostal okamžite červenú kartu a porúčal sa pod sprchy. Obrovské emócie prežívaj počas zápasu aj tréner Slovana Bratislava. Vladimír Weiss starší niekoľkokrát nesúhlasil s verdiktami rozhodcov a pred svojou striedačkou soptil na všetky strany. Pri niektorých momentoch musel mať štvrtý rozhodca čo robiť, aby ho upokojil. Neraz dokonca od nervozity vstúpil aj na hraciu plochu. Skrátka, bolo to veľmi emotívne. V galérii si môžete pozrieť, ako emotívne prežíval zápas svojich zverencov náš legendárny tréner!